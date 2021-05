Opknapbeurt 'crossbos' Wezep splijt buurt: 'Ik wil dat het weer kindvriendelijk wordt'

Een grote groep kinderen is na schooltijd te vinden in het bosje. Stuk voor stuk hebben ze verhalen te vertellen over wat ze hebben meegemaakt, en wat zij vinden van het opgeknapte bosje. "We mogen hier niets meer", zegt Luca. "De mensen doen alsof dit hun achtertuin is. Wij worden hier heel vaak weggestuurd, en soms maken de mensen dan ook nog foto's of video's van ons, die ze dan online plaatsen omdat wij het bos zouden slopen."

"Vroeger konden we hier rondjes fietsen, maar nu ligt hier een boomstam dwars over dit pad heen", wijst Sven aan. "En langs de andere paden liggen ook allemaal boomstammen, waardoor je heel makkelijk valt met de fiets."

Thijs is boos dat hun schansen steeds worden gesloopt. "Dan hebben we een hoop zand bij elkaar gelegd, zodat we kunnen springen met de fiets, maar dan slopen de bewoners die schans weer zodra we weg zijn." Die frustratie zit bij iedereen hoog. "En ze hebben ook bomen geplant op onze paden, zodat we daar niet meer langs kunnen fietsen", vult Dimas nog aan.

Weer kindvriendelijk maken

Zo hebben de kinderen nog veel meer verhalen. "Ik vind het geen prettig idee dat mijn kinderen hier zo behandeld worden", zegt een vader. "Wij hebben onze kinderen zelfs al verteld wat ze moeten doen als ze zich bedreigd voelen. Dat zou toch niet hoeven in zo'n speelbos?" Ron van Pieterson, de opa van een van de kinderen, is daarom een handtekeningenactie gestart. "Ik wil dat dit bosje weer kindvriendelijk wordt."

Luca springt over een van de zelfgemaakte schansen in het crossbos. Foto: Omroep Gelderland

De omwonenden zijn verbaasd over de ophef. "Ik heb een gesprek gehad met Ron", zegt Rob Barzilay namens hen. "Ik dacht dat daarmee de lucht weer wat geklaard was." Hij wil niet voor de camera reageren, maar benadrukt dat kinderen van harte welkom zijn in het bosje. "Ik kan niet alle verhalen van de kinderen controleren, maar alle buurtbewoners zeggen dat kinderen welkom zijn."

In bomen gekerfd

Volgens Barzilay was de opknapbeurt van het bosje hard nodig. "Het was hier echt vervallen. Veel bomen gingen dood, doordat er op geverfd was of doordat er in gekerfd was. Bovendien lag er erg veel troep in het bos."

De omwonenden hebben daarom samen met de gemeente het bos opgeknapt. "En zij gaan het bosje onderhouden", zegt wethouder Bob Bergkamp. Hij is trots op de samenwerking. "Dit is echt een buurtinitiatief geweest."

Dat de kinderen niet overal meer mogen spelen, vindt hij logisch. "Nee, als ze verstoppertje gaan spelen tussen de struiken, is dat niet goed voor de natuur. Daar moeten we ook voorzichtig mee zijn."

Alsnog in gesprek

De wethouder vindt het jammer dat de kinderen ontevreden zijn. "Ik hoop dat zij samen met hun ouders in gesprek gaan met de omwonenden. Dan zijn er vast nog wel wat dingen aan te passen."

Maar Van Pieterson vindt dat dat gesprek al veel eerder plaats had moeten vinden. "Voordat dit allemaal werd aangepakt. De omwonenden gaan natuurlijk nooit weer alles terugdraaien wat hier is gedaan, dus het speelplezier zal nooit zo groot worden als eerder."

De kinderen hopen vooral dat ze weer mogen blijven spelen. "Als we hier worden weggestuurd, is dat niet leuk", zegt Luca.