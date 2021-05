Duivenaren verzetten zich tegen woningbouw in landelijk gebied

Omwonenden van de Biezenkampen aan de rand van Duiven willen dat het stuk land zoveel mogelijk groen en onbebouwd blijft. Volgens hen heeft de gemeente dat zelf jaren geleden zo vastgelegd.

Volgens Gladys Schellart die samen met enkele andere buurtbewoners een handtekeningactie is gestart, heeft de Biezenkampen al meer dan 30 jaar bescherming van de overheid zelf. "Het is het laatst overgebleven landelijk gebied en daarvan heeft de gemeente op een gegeven moment gezegd, toen ze eerder een groeikerntaak hadden, tot hier en niet verder. Er is historisch al heel veel kapot gegaan en nu maken we pas op de plaats." Er zou alleen nog maar gebouwd worden in stedelijk gebied.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Maar verantwoordelijk wethouder Johannes Goossen ziet dit toch iets minder scherp dan de omwonenden, zoals hij het zelf zegt: "De locatie is zeker een mooi groen gebied, maar de Biezenkampen is ook geschikt om er woningen te realiseren."

Daarom wil de gemeente het stuk land - dat nu nog particulier bezit is - aankopen. Niet om meteen te bouwen, maar meer 'voor de zekerheid', als reservelocatie, als nieuwbouw op één van de twee andere locaties - Ploen Noord en Plakse Weide - niet door zou gaan.

Volgens de wethouder kunnen per locatie ongeveer 300 woningen gebouwd worden. "We verwachten volgens de laatste onderzoeken tot 2025 al ruim 500 huizen nodig te hebben en in de jaren daarna zeker nog 500 tot 700. Maar dit zijn prognoses, het kan ook meer worden of minder."

Miljoenen

De hele gemeenteraad ziet zeker een noodzaak in het bouwen van woningen, maar niet alle partijen staan achter de aankoop van de Biezenkampen. Volgens Jasper Walraven van de PvdA is het huidige voorstel gebaseerd op een woondeal, waarin staat dat er tot 2040 570 huizen gebouwd moeten worden.

"De wethouder gaat nu uit van veel meer, maar dat is nog helemaal niet aan de orde. Waarom zouden we iets aankopen wat voorlopig helemaal niet nodig is? Bovendien kost die grond miljoenen, vorig jaar hebben we nog met moeite de begroting sluitend weten te krijgen", stelt Walraven.

Ook de PvdA maakt zich zorgen over de verstedelijking van het dorp. "Dit zijn de groene longen van de Liemers en als die verdwijnen, krijgen we misschien wel meer te maken met hittestress", aldus het PvdA-raadslid. "Dat is ook iets waar we over moeten nadenken."

Omwonenden van de Biezenkampen voelen zich machteloos. Er zijn een boel handtekeningen opgehaald, maar feitelijk kunnen ze nu nog niks. "Het is een private kwestie, die aankoop van het gebied. Je kijkt ernaar, maar kan niks doen", zegt Gladys Schellart. "Maar mochten de woningbouwplannen op de Biezenkampen concreter worden, dan zullen we zeker bezwaar indienen."

Donderdagavond discussieert de gemeenteraad over de woningbouwplannen, volgende week wordt er een knoop doorgehakt over het voorstel.