Nu mag het écht: fietspad Spijk officieel geopend

Een banaantje en een krentenbol voor onderweg. In Spijk is woensdagochtend het tijdelijke fietspad langs de dijk richting Lobith en Tolkamer officieel geopend. Wethouder Carla Koers fietste een stukje mee en deelde lunchpakketjes uit aan schoolgaande kinderen. De inwoners van het Zevenaarse dorp zijn blij dat er nu eindelijk een veilige fietsroute is.

De smalle dijk is vaak erg druk en er rijdt veel vrachtverkeer. Bovendien is vorig jaar zomer de enige basisschool van het dorp dichtgegaan waardoor alle kinderen naar Lobith of Tolkamer moeten voor onderwijs.

Veel later open

Het noodfietspad zou aan het eind van de zomervakantie - bijna een jaar geleden dus - al klaar zijn, maar doordat een omwonende bezwaar had gemaakt tegen de aanleg liep het vertraging op. Vervolgens kreeg de aannemer daarna ook nog te maken met slechte weersomstandigheden en hoogwater.

In maart dit jaar was het fietspad zo goed als klaar en waagden de eerste fietsers zich erover. Niet iedereen durfde het toen aan, want er zaten nog steile randen aan het betonnen pad en er was nog geen verlichting.

Inmiddels zijn de steile randen weg en is op een aantal plekken langs de fietsroute verlichting aangelegd. Ook zijn hekken geplaatst langs het fietspad aan de kant van de weilanden. "Dat is omdat dit land allemaal privéterrein is", laat een gemeentewoordvoerder weten. "Maar het fietspad is nu wel écht helemaal klaar."