Onderzoeksrapport maakt gehakt van mislukt fusieproces Druten-Wijchen

De gesprekken in Wijchen over een fusie van die gemeente met de gemeente Druten vonden te veel achter gesloten deuren plaats. Veel fracties namen pas laat in het proces een standpunt in, de gemeenteraad nam geen beslissing, en er is te weinig gedaan om de fusie uit te leggen aan inwoners. Dat zijn enkele van de harde conclusies van onderzoeksbureau Necker van Naem, dat in opdracht van de Wijchense gemeenteraad onderzoek deed naar de mislukte fusie.

Besturen zonder gemeenteraad

Tussen januari en december 2020 heeft de Wijchense gemeenteraad geen enkele keer over het proces gedebatteerd, en er ook geen formeel besluit over genomen. Partijen namen pas heel laat een duidelijk standpunt in, terwijl de maatschappelijke discussie allang bezig was. Het college kreeg van de raad dus geen duidelijk mandaat, maar achter de schermen gingen de voorbereidingen op een fusie door. De bestuurders bestuurden dus zonder gemeenteraad, zo concluderen de onderzoekers.

Dat verschil tussen de formele werkelijkheid en de informele praktijk wordt in het rapport geïllustreerd met het voorbeeld van de naam van de eventuele fusiegemeente: “Waar publiekelijk werd gecommuniceerd dat dit soort details pas na de besluitvorming door de raad over de fusie zouden worden besproken, werd intern al over de naamgeving van de nieuwe gemeente gesproken.”

Gebrekkige communicatie

De onderzoekers oordelen ook hard over de communicatie over de fusie. “Er zijn weinig pogingen ondernomen om een brede maatschappelijke discussie te organiseren waarin ook voorstanders en meer gematigde opvattingen een stem kregen.” Ook in aanloop naar het referendum zijn geen debatten georganiseerd, en volgens de onderzoekers is corona daarvoor niet de belangrijkste oorzaak. Het idee leefde namelijk onder bestuurders dat “de bevolking – eenmaal gewend aan de ambtelijke fusie – de bestuurlijke fusie gemakkelijk zou accepteren.”

Door deze gang van zaken is de positie van Wijchen verzwakt, zo staat in het rapport. Dat komt mede door “het onvermogen om de fusiepartner als gelijkwaardig te beschouwen.” Daarom is het advies van de onderzoekers om een visie op de positie van Wijchen in de regio te ontwikkelen en hierover in gesprek te gaan met de regiogemeenten, zelfbewust èn bescheiden.