Fietsverbod Kapelstraat zet Apeldoorn op scherp

“Het wordt echt tijd dat de politiek ingrijpt. Aan beide kanten terrassen, winkels, in de hele straat omwonenden en in beide richtingen voetgangers en fietsers, dat gaat niet goedkomen”, aldus Willy Gout, die in de Kapelstraat woont en werkt. Hij vindt de huidige verkeerssituatie levensgevaarlijk. “Fietsers rijden hier als een dolle. De hond van de buurvrouw is bijna platgereden. Het is gewoon wachten tot er een keer iets ernstigs gebeurt en dat willen we niet.”

Verbod vervelend voor fietsers

Anja Straathof, Apeldoornse en fanatiek fietser, denkt er heel anders over. “Er is genoeg ruimte voor iedereen. Het fietsverbod zou dan ook heel vervelend zijn voor mensen die gewoon vlot door het centrum willen fietsen. En fietsers kunnen zich prima aanpassen aan de voetgangers en ze hebben altijd nog een fietsbel waar ze gebruik van kunnen maken.” Volgens Anja is het voor de stad zelf ook belangrijk dat fietsers kunnen doorrijden. “Apeldoorn wil een fietsstad zijn en toeristen trekken. Dan moeten ze een fietsknooppunt hebben en daar is de Kapelstraat ook onderdeel van.”

Bekijk onze reportage uit Apeldoorn. De tekst gaat eronder verder

Verkeersregels genegeerd

Sinds de coronacrisis geldt er door de coronamaatregelen een tijdelijk fietsverbod door de Kapelstraat. Ook is de straat verdeeld in twee éénrichtingsbanen voor voetgangers. Maar het gele bord met 'afstappen' en de geschilderde markering op de weg worden volop genegeerd. Tientallen fietsers rijden door de straat. E-bikes en scooters scheuren in volle vaart langs voetgangers. Volgens Anja zal het met een definitief verbod ook zo gaan. “Ik denk dat veel mensen dan in overtreding raken. Dat ze gewoon doorfietsen en denken ‘ze kunnen me wat, ik fiets hier’.”

'Ikke-ikke-ikke'

Volgens Willy is juist die houding de reden dat de politiek al veel eerder een knoop had moeten doorhakken. “Complete idioterie dat er niet eerder een besluit is genomen. Bij fietsers die tegen het verbod zijn is het vooral ikke-ikke-ikke. Heel egoïstisch. Totaal geen visie en niet gedacht in breder belang of veiligheid. Er gaan ongelukken komen, het is alleen de vraag wanneer. En dan is de politiek aansprakelijk.”

Politici praten binnenkort verder

Het fietsverbod is onderdeel van het mobiliteitsplan van de gemeente om de binnenstad als stadspark te ontwikkelen. Vorige week stond het onderwerp op de agenda, maar concludeerde de gemeenteraad dat er meer tijd nodig is om alles goed te bespreken. Deze week staat het onderwerp wederom op de politieke agenda.