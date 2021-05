Melanie is haar hond twee weken kwijt: 'Ik ben bang dat Gohya is ontvoerd'

"Mijn leven staat stil, sinds Gohya is zoekgeraakt", vertelt een aangeslagen Melanie Meijer (27) uit Barneveld. Ze gaat er iedere avond op uit om haar hond te zoeken. "Gohya is nu zolang weg, een hond gaat dan in de wildmodus. In die overlevingsstand houdt een hond zich overdag schuil en gaat als het donker wordt op zoek naar eten. Dat zijn de momenten dat wij op bepaalde plekken spotten, met een warmtecamera."

'Mijn hond is niet geschikt als vechthond'

Gohya is een 5-jarige Australian shepherd, een steeds gewilder ras, weet Melanie. Ze houdt er dan ook rekening mee dat haar hond door iemand is meegenomen. "Als vechthond hebben ze er in ieder geval niks aan, daar is mijn hond veel te lief voor."

"Ik werk op een manege in Lunteren. Gohya is daar opgegroeid. Ik neem haar iedere dag mee, ze volgt me overal en wil me met alles helpen. Ze hielp me nog met het losmaken van de touwtjes van een strobaal. Dan trekt ze aan de touwtjes, en dat deed ze dit keer ook. Daarna gingen we lunchen. Meestal ligt ze dan al onder de tafel, als ik binnen kom. Dat was dit keer niet zo. Ik ben meteen gaan zoeken, maar kon haar nergens vinden."

'Meegenomen of in paniek weggerend'

Melanie denkt aan een paar scenario's. Ghoya is geschrokken van de schrikdraad of een klap van een paard en is in paniek weggerend. Er is een hond gezien op een nabijgelegen vakantiepark, mogelijk gaat het om Gohya. "Daar kan ze ook zijn meegenomen."

De vermiste hond Gohya. Foto: Melanie Meijer

Melanie slaapt sinds de vermissing van haar geliefde hond op de manege. "Als ze is weggevlucht, is dit de plek waar ze naar terugkomt", denkt Melanie. "Ik moet er niet aan denken nu in mijn appartement in Barneveld te zijn." De hond is gechipt.

Gouden tip

Er is een Facebook-pagina opgericht Waar is Gohyam, vermist Lunteren waar iedere dag het laatste nieuws over de zoektocht wordt gedeeld.

Tientallen vrijwilligers van de Honden Zoekgroep Gelderse Vallei zetten zich al twee weken lang in voor de zoektocht naar de Australian Shepherd. Om de gouden tip te kunnen belonen met een geldbedrag is een crowdfunding gestart, die inmiddels al ruim 1400 euro heeft opgeleverd. Melanie is onder de indruk dat zoveel mensen haar willen helpen bij het zoeken van haar hond. "Gohya was niet alleen speciaal voor mij, maar ook geliefd bij de mensen die op de stal komen waar ik werk."

Melanie blijft hopen dat zij haar hond weer in haar armen kan sluiten. "Mensen zeggen dat ik net als Gohya in een overlevingsmodus zit. Ik wil er niet teveel bij stilstaan, anders stort ik in."