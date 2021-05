Vitesse legt middenvelder Toni Domgjoni voor drie seizoenen vast

Domgjoni is meervoudig Zwitsers jeugdinternational. Voor Zwitserland Onder 21 speelde hij tot dusver 18 interlands. De in Kroatië geboren Domgjoni doorliep meerdere jeugdelftallen bij FC Zürich, voordat hij vanaf het seizoen 2017|2018 bij de eerste selectie kwam. In de afgelopen vier seizoenen speelde hij in eigen land in totaal 105 competitiewedstrijden. Voor de Zwitserse formatie speelde hij zeven wedstrijden In de UEFA Europa League.

Toni Domgjoni. Foto: Paul Meima/ProShots

'Het was tijd voor een nieuwe stap'

Toni Domgjoni op de website van Vitesse: "Na vier seizoenen en ruim 120 wedstrijden voor FC Zürich vond ik het tijd voor een nieuwe stap. Na de gesprekken met Vitesse had ik al snel een goed gevoel. Ik kijk er naar uit om met de club Europa in te gaan en in de competitie goed te presteren."

Technisch directeur Johannes Spors: "Toni is een getalenteerde centrale middenvelder, die op meerdere posities inzetbaar is. Ondanks zijn nog relatief jonge leeftijd heeft hij al veel ervaring, onder meer in de Europa League. Wij zijn er van overtuigd dat hij van meerwaarde is voor onze ploeg. We zijn dan ook zeer content dat hij voor Vitesse gekozen heeft."

Domgjoni is na Daan Reiziger de tweede nieuwe speler voor Vitesse.

