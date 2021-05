Honderden mensen lopen mee in stille tocht Hengelo tegen komst windmolens

Ongeveer driehonderd inwoners lopen mee in de tocht. Tientallen spandoeken sieren het straatbeeld tijdens de optocht door het dorp. "Windmolens nee! Duurzaam: ja" is op één van de spandoeken te lezen. Een ander heeft een afbeelding van een windmolen op een bordje geplakt en houdt dat aan een metershoge stok vast. Ze willen vanavond aan de gemeenteraad van Bronckhorst laten zien dat er geen ruimte is voor windmolens in de gemeente.

Windmolens Bronckhorst maximaal 150 meter en op 1 plek

Vorige week besloot het college van burgemeester en wethouders op slechts één plek in de gemeente Bronckhorst windmolens toe te staan, namelijk rond buurtschap Edrik bij Laag-Keppel. Daarnaast mogen de molens ook maximaal 150 meter hoog worden.

Terug naar de stoet die inmiddels bij het gemeentehuis in Hengelo is aangekomen. Daar worden de paarden weggeleid, de spandoeken krijgen een mooi plekje en een metershoge windmolen gemaakt van olievaten, staat ook op het plein. Een aantal toespraken volgt. "We hopen dat de gemeenteraad luistert naar wat wij inwoners willen", zegt Henk Mentink van één van de organiserende organisaties. "Wij willen dit niet en dat laten we vanavond zien".

Ongeveer 300 mensen luisteren naar toespraken op het plein voor het gemeentehuis Foto: Omroep Gelderland

Onderzoek effecten volksgezondheid

Steeds meer inwoners maken zich zorgen over de mogelijke nadelige gevolgen van windmolens op de volksgezondheid. Hierover trokken artsen bij Omroep Gelderland al eerder aan de bel. Arts Erich Taubert, verbonden aan het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is samen met tal van andere Nederlandse artsen bezig om feiten op een rij te zetten.

Nieuw is dat hij nu een rapport van het RIVM uit 2019 en 2020 opnieuw wil laten beoordelen door een onafhankelijk epidemioloog. Wie dat is wil hij niet zeggen. "Wij trekken de conclusies van het rapport sterk in twijfel", zegt hij. In het rapport wordt onder meer geconcludeerd dat windmolens 300 meter van woningen af moeten staan. "Er zijn nu al experts die pleiten voor een minimale afstand van 10 keer de masthoogte". "We denken dat het onderzoek zo'n 10.000 euro kost en daarom zijn we een crowdfunding gestart. De eerste 2000 euro is al binnen."

Inwoners al vaker barricade op

Het is niet de eerste keer dat inwoners uit Bronckhorst tegen de windmolens strijden. De afgelopen twee jaar werden diverse acties georganiseerd. Daarop besloot het college om voor de verkiezingen van 2022 geen windmolens toe te staan. Maar dat betekent niet dat er niet over de mogelijke komst van windmolens gepraat wordt. Dat moment is nu aangebroken. Afgelopen maanden hebben inwoners middels een enquête hun mening kunnen geven, daarnaast hebben diverse experts verteld over de effecten op omgeving en gezondheid.

Windmolen omgetrokken

Na de toespraken op het plein voor het gemeentehuis is het de beurt aan de toekomst en dat is de jonge Kees Krabbe. Op een kleine trekker krijgt hij de eer om voor het spektakelstuk van de avond te zorgen: het omtrekken van de windmolen.

Kees mag windmolen laten vallen Foto: Omroep Gelderland

Aan zijn minitrekker zit een touw dat, als hij wegrijdt, de windmolen naar beneden trekt: een doffe klap volg. De molen ligt op de grond. Inwoners hopen dat de raadsleden die in juli een besluit moeten nemen, de tegenstand van de inwoners meenemen in besluitvorming. "Het is beter dat er één wethouder ongeluk is, dan alle inwoners", besluit Henk Mentink de bijeenkomst.

