'Telefoonleverancier van de onderwereld' ontkent dat hij zich op criminelen richtte

De woning van Danny M. in Nijmegen die in 2018 werd gesloten. Foto: ANP

De Nijmeegse ondernemer Danny M. wilde niet weten waarvoor klanten zijn cryptotelefoons gebruikten of waarom ze verzoeken indienden alle gegevens daarop te wissen. Dat verklaarde de ‘telefoonleverancier van de onderwereld’ dinsdag voor de rechtbank in Rotterdam. De ogen van justitie zijn sinds 2016 op hem gericht, nadat op de server in Canada 3,6 miljoen versleutelde berichten werden ontcijferd die de basis vormen van belangrijke strafprocessen in Nederland.

Naar verluidt staat er sindsdien 250.000 euro op het hoofd van Danny M. In 2016 werd er in zijn straat een huis in brand gestoken en op een huis geschoten. In 2018 werden er mannen met een doorgeladen machinegeweer in een auto aangehouden, die eerder die dag in zijn straat waren gesignaleerd. Dat was aanleiding van burgemeester Hubert Bruls om Danny M. en zijn gezin een gebiedsontzegging op te leggen.

Vuurwapen

Bij Danny thuis werd een vuurwapen aangetroffen. Dat had hij aangeschaft, omdat hij zich niet meer veilig voelde na de inval van justitie en de beschuldigingen over gelekte informatie. Om dezelfde reden maakte hij gebruik van een bulletproof Audi A6 die hem werd aangeboden door een undercoveragent. Danny verklaarde dinsdag dat de dreiging richting zijn persoon vooral zo werd voorgespiegeld door het Openbaar Ministerie (OM) om te pogen hem te laten verklaren.

Het OM vindt dat Danny M. op zijn minst criminele activiteiten heeft gefaciliteerd door het leveren van telefoons waarmee versleutelde berichten konden worden verstuurd. Berichten die bovendien automatisch werden gewist na 24 uur en die op verzoek gewist konden worden. Bij het verzoek voor zo’n wipe hoefde de gebruiker in het onderwerp alleen maar 'wp' te zetten. Verder stond in de instructie voor de versleutelde BlackBerry-telefoons vermeld: 'Dont write us the reason, just the email adress that needs to be wiped.'

Ruim 1500 wipeverzoeken

Danny M. ziet daar geen kwaad in, hij wilde naar eigen zeggen gewoon niet betrokken raken bij persoonlijke sores van gebruikers. Maar in 34 gevallen stonden er toch dingen bij vermeld als: 'because the cops have ‘m'. Maar volgens Danny’s raadsman zegt dat wel erg weinig op de meer dan 1500 wipeverzoeken die er werden gedaan en de 40.000 gebruikers van de versleutelde telefoons.

Verder valt justitie over de dubbele boekhouding die is aangetroffen bij de bedrijven van Danny M. Een deel van de producten en diensten werd betaald via bankoverschrijvingen, maar een ander deel ging via Suriname naar een ander bedrijf van M. in Dubai. Terwijl daarvoor toch al snel zo’n zes procent commissie moest worden betaald.

'De McDonald's van de cryptotelefoons'

Allemaal het gevolg van het feit dat de bedrijven van Danny M. groeiden als kool en wereldwijd opereerden. "We werden de McDonald's van de cryptotelefoons genoemd", zo hield hij de rechter voor. Een groot deel van de diensten werd volgens hem nu eenmaal verdiend bij het bedrijf in Dubai en als klanten via een andere route willen betalen is dat volgens M. hun eigen zaak.

"Ik vlieg niet met dat geld naar Suriname. Het is pas mijn geld als het op mijn rekening staat." Maar uit een van de onderschepte berichten blijkt dat Danny een medewerker schreef dat hij een nieuw kanaal naar Dubai had gevonden, tegen slechts vijf procent commissie.

In een ander bericht schrijft hij aan een afnemer van telefoons in Spanje: "We werken nu een jaartje cash en zwart, dat moet wel veranderen." Maar daarmee doelde Danny niet op zijn eigen boekhouding, zo zei hij vandaag, maar op die van degene in Spanje.

Grote gevolgen

Achteraf zegt Danny M. dat hij dingen misschien anders had moeten doen. M: "De boekhouding verdient misschien geen schoonheidsprijs, maar we groeiden nu eenmaal hard. Van klein winkeltje tot internationale groothandel in drie tot vier jaar tijd."

De prijs die hij moet betalen voor het hele gebeuren rondom zijn cryptotelefoons noemt hij groot. Zo ligt zijn huwelijk inmiddels in duigen en probeert hij nog steeds zijn kinderen weer in Nederland naar school te krijgen. Donderdag wordt de zaak voortgezet.

