Nijmegen gaat gebruik biologisch bestrijdingsmiddel eikenprocessierups flink terugdringen

55 procent

De eikenprocessierups kan door het loslaten van vrijwel onzichtbare haartjes voor flinke lichamelijke irritaties zorgen bij mensen. “De afgelopen jaren hebben we, ten behoeve van de volksgezondheid, gebruik gemaakt van het biologische bestrijdingsmiddel XenTari om de plaagdruk van de eikenprocessierups te verminderen”, laat het college weten. “We hebben het middel beperkt gebruikt, namelijk alleen op locaties waar we een grote plaagdruk verwachtten en daardoor overlast voor aanwonenden en passanten. Ten opzichte van 2020 verminderen we in 2021 het aantal bomen dat behandeld wordt met XenTari met meer van 55 procent. Dit jaar zetten we ook op een aantal andere plekken nematoden (aaltjes; kleine wormpjes die vlinderrupsen waar ze mee in aanraking komen, red.) in om te bekijken wat deze bestrijdingsvorm bijdraagt aan de bestrijding.”

Minder preventieve bestrijding

Om te voorkomen dat er in de overlastmaanden een plaag ontstaat die niet meer te beheersen valt, worden bomen met een hoog risico op de eikenprocessierups preventief bestreden. Dit zijn alleen bomen waar de afgelopen jaren aantoonbaar overlast is geweest van de eikenprocessierups. “Dit om natuurlijke vijanden die baat bij de nesten hebben te behouden en stimuleren", laat de gemeente weten. "Locaties waar niet meer preventief bestreden wordt, gaan we natuurlijker inrichten en beheren door minder maaien, inzaaien van kruidenmengsels en aanplanten van inheemse beplanting. Locaties waar nu nog preventief bestreden moet worden, worden wel alvast natuurlijk ingericht en behandeld volgens dezelfde uitgangspunten.”

Meer klachten mogelijk

Op basis van meldingen uit de stad en waarnemingen uit de organisatie worden er in 2021 alleen nog nesten verwijderd die een hoog risico op overlast geven. “Voorbeelden hiervan zijn nesten in bomen rond winkel- en zorgcentra, scholen, kinderdagverblijven, speeltuinen, intensieve recreatie gebieden, drukke fietspaden en essentiële voetpaden. Andere nesten verwijderen we niet meer omdat het afgelopen jaar gebleken is dat natuurlijke vijanden daar baat bij hebben. Voor bewoners is dit een verschil met voorgaande jaren die ook voor klachten kan zorgen.”

"Eerste stappen in de goede richting"

Partij voor de Dieren-raadslid Eline Lauret is blij met de omslag naar een meer natuurlijke aanpak van overlast door de eikenprocessierups en het feit dat er steeds minder bomen worden bespoten met XenTari. “Verbetering van lokale biodiversiteit is de beste methode om natuurlijk evenwicht te herstellen. Natuurlijke vijanden komen dan vanzelf, waardoor overlast wordt voorkomen. Wel erg jammer dat er nog steeds XenTari en nematoden preventief worden ingezet. Beide middelen doden alle rupsen van andere vlinders die tijdens het spuiten in de boom zitten. Aaltjes worden bovendien ook tegen andere groepen insecten ingezet. Wat hun effect is op alle andere op eiken levende insecten is niet onderzocht, maar waarschijnlijk is dat effect niet verwaarloosbaar. Zowel XenTari als aaltjes zijn dus slecht voor de biodiversiteit. Daar is zeker nog grote winst te behalen. Maar er worden eerste stappen in de goede richting gezet en dat is een goede zaak!”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7