Ondanks (sociale)woningnood moet er toch plek gevonden worden voor statushouders

Ieder jaar wordt landelijk gekeken hoeveel statushouders er per gemeente gehuisvest moeten worden. Dat aantal wordt bepaald door middel van een verdeelsleutel. Voor Nunspeet betekent dat in 2021 een woning vinden voor veertig statushouders.

Wethouder Jaap Groothuis zegt dat er dan niet gelijk veertig woningen gerekend moeten worden. Elk lid van een gezin telt mee in het totaal aantal van die veertig. Het aantal huizen is dus sterk afhankelijk van de gezinsgrootte.

Desondanks blijft de woningbehoefte groot. “We zitten nu een beetje met de gebakken peren omdat we te weinig gebouwd hebben de laatste jaren, ook voor de sociale huur. Ik begrijp daarom de gevoelens wel van mensen die jaren moeten wachten op een huurwoning. We doen ons uiterste best om het in Nunspeet bij te sturen”, vertelt de wethouder.

Beleid

Zowel de gemeente als woningcorporatie Omnia Wonen staan met hun rug tegen de muur. Beide partijen hebben een beleid te volgen dat vanuit de overheid wordt gestuurd. “We realiseren ons dat er heel veel mensen in Nunspeet zijn, die meer dan tien jaar op de wachtlijst staan voor een woning. Het is lastig om iedereen een plek te geven, maar we doen ons uiterste best daarvoor”, vertelt Jantine Clasie namens Omnia Wonen. Volgens haar is de oplossing simpel: er moeten meer sociale huurwoningen komen zodat de woningcorporatie meer mensen een passende woning kan geven.

Pauzewoning geen optie

Veel Nunspeters voelen zich inmiddels genoodzaakt om gebruik te maken van een pauzewoning. “Een pauzewoning is een plaatselijk systeem voor mensen met een urgente woonbehoefte. Urgentieregelingen vanuit de woningcorporatie zijn in veel situaties niet voldoende omdat het bij hen alleen betekent dat je een half jaar voorrang krijgt. Dat helpt vaak urgente gevallen niet. Vandaar dat we pauzewoningen geïntroduceerd hebben.”

De vraag rijst dan al snel: waarom kan een statushouder hier geen aanspraak op maken? De wethouder laat daarop weten dat er vanuit het Rijk bepaalde voorwaardes zijn opgegeven voor waar een huis, bedoeld voor een statushouder, aan moet voldoen. Dat zijn alleen sociale huurwoningen en geen pauzewoningen.

Ook vakantiewoningen vol zetten met permanente bewoning is volgens de wethouder geen oplossing. “In Nunspeet zijn we al jaren bezig het toeristisch product te versterken. Dat help je daarmee om zeep als we permanente bewoning toestaan. We schieten op langere termijn onszelf dan in de voeten”, aldus Groothuis.