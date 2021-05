Voor 'vergismoord' denkt justitie nog eens drie man te kunnen aanhouden

Naast de vier verdachten die inmiddels vast zitten voor de Beuningse vergismoord, staan nog drie man op de nominatie om gearresteerd te worden. Dat maakte de officier van justitie dinsdag bekend aan de rechtbank in Arnhem. Daar hoorden twee verdachten, die enige tijd geleden al zijn opgepakt, dat hun voorarrest verlengd zal worden. Ook maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend dat het er 'nog steeds' van uit gaat dat het dodelijk getroffen slachtoffer, op 6 juli vorig jaar, niet het daadwerkelijke doelwit was.

Familieleden van de Nijmeegse klusjesman Mehmet waren dinsdag in grote getale aanwezig. Ze hoorden en zagen voor het eerst in de rechtszaal enkele verdachten in deze zaak. Dat ging gepaard met veel 'ingehouden' emotie. Aandachtig luisterden de nabestaanden mee met wat er gezegd werd in de ruimte. Enkelen maakten gebruik van een tolk.

De officier van justitie maakte nog eens extra duidelijk dat de moord volgens het OM niet voor Mehmet bedoeld kan zijn geweest. "Dat maakt deze zaak extra heftig, maar ook pijnlijk voor u."

Het OM beschikt inmiddels over een dossier van bijna 2000 pagina's groot. Het onderzoek naar de daders van de vergismoord loopt dan ook gesmeerd, zo liet de officier van justitie weten aan de rechtbank in Arnhem. "U heeft het begin van het einddossier in handen", zo sprak hij de rechtbank toe.

Mobieltjes stralen zendmasten aan op de route naar Beuningen

Vier mannen zitten inmiddels vast. Twee van hen moesten dinsdag voorkomen tijdens een pro forma zitting. Daar werd duidelijk dat van een van hen dna is aangetroffen in een bus die mogelijk is gebruikt bij voorbereidingshandelingen. Van beide verdachten zijn ook telefoongegevens beschikbaar.

Mobieltjes die door het OM aan deze verdachten worden gelinkt stralen enkele dagen voor de moord zendmasten aan op de route van Amsterdam naar Beuningen. Dat een van de verdachten meende dat hij zijn olie moest verversen, en zich ook kon herinneren dat hij onderweg was naar het Brabantse Helmond, noemde de officier van justitie haast lachwekkend. "Als u langs Beuningen komt en u moet tanken, hoeft u niet een half uur in die gemeente te verblijven."

Een van de verdachten zit vast in Zuid Amerika

De vier mannen die nu vast zitten, zouden volgens diezelfde officier van justitie deel uitmaken van een crimineel samenwerkingsverband. De twee andere, vorige week aangehouden, mannen komen begin juni voor het eerst voor tijdens een pro forma zitting. En daarnaast kunnen er mogelijk nog drie andere personen worden aangehouden, zo kondigde de officier van justitie aan. Een van hen zou mogelijk een van de chauffeurs zijn die betrokken was bij de vergismoord. Deze verdachte zit voor een drugszaak vast in Frans Guyana.

Voorarrest van beide verdachten verlengd

Na afloop sprak Omroep Gelderland kort met advocate Nancy Dekens. Ze staat een van de verdachten bij die dinsdag moest voorkomen. Dekens liet weten een gebrek aan bewijs te zien in het gepresenteerde materiaal. "Het OM vult veel in als het over mijn cliënt gaat. Ik lees of hoor nergens terug dat hij daadwerkelijk betrokken was bij dit feit."

Ze vroeg om opheffing van de voorlopige hechtenis. Maar ving bot. Het OM gaat ervan uit dat alle verdachten in de herfst van dit jaar samen op zitting kunnen verschijnen.

Zie ook: Twee nieuwe verdachten vast voor vergismoord op Nijmeegse Mehmet