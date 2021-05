Achterhoekse voetballers kampioen op Cyprus

''Het is natuurlijk fantastisch om allemaal mee te maken, vooral in zo'n land waarin het allemaal heel emotioneel wordt beleefd", laat Van Nispen weten. ''Dan is een kampioenschap echt iets waar je van te voren voor wil tekenen.'' Vorig weekend werden ze kampioen door gelijk te spelen in een bloedstollend duel met concurrent Othelios Athienou Door een 2-2 in de blessuretijd konden de 21-jarige 's-Heerenberger en de 23-jarige Doetinchemmer juichen en promotie vieren. "Voor het eerst in de clubgeschiedenis", duidt Van Nispen. "Dan vind ik dat een feestje wel terecht is." Esselink vult aan: "Nu gaat de club naar het hoogste niveau in Cyprus en dat is heel bijzonder."



Of Esselink en Van Nispen met PAEEK meegaan naar het hoogste niveau, is nog maar de vraag. De contracten van de Achterhoekers op Cyprus lopen deze zomer af. Esselink heeft zich met een plek in het elftal van het jaar van de competitie in de kijker gespeeld en ziet een nieuwe buitenlandse club wel zitten: "Ik heb het gewoon erg naar mijn zin en ik sta overal voor open." Ook Van Nispen staat open voor een nieuw avontuur. "Het kriebelt wel om daar terug te komen", zegt de middenvelder, die eerst moet overleggen met zijn thuisfront. "Helemaal als je kijkt met dit weer in Nederland, geef mij dan maar 30 graden."





