Les in een lokaal met 25 pubers? Dat is een zorg voor docenten zonder prik

Leerlingen moeten wel afstand houden van alle docenten en andere schoolmedewerkers. Het merendeel van de docenten van het Maaswaal College in Wijchen is nog niet gevaccineerd, maar de school gaat maandag wel helemaal open. En dat zit de school niet helemaal lekker. Met meer dan tweeduizend leerlingen en honderden docenten is het een hele organisatie voor de school om op een veilige manier weer volledig open te gaan. "De mondkapjes blijven verplicht in de gangen", zegt rector Henk Keijman. "Dat is ook voor bescherming van het personeel."

De tekst gaat verder onder de video

18.000 zelftesten

Ook moeten de leerlingen de handen desinfecteren voordat ze de school binnen lopen. En ze dienen twee keer per week een zelftest doen, wil de overheid. Keijman: "We hebben 18.000 zelftesten ontvangen. Het is op vrijwillige basis. Ook wanneer leerlingen geen zelftest hebben gedaan, mogen ze deelnemen aan de lessen." Dus blijft het oppassen. Want de meeste docenten zijn nog niet ingeënt tegen corona.

Zorgen

"Zelf sta ik er relaxed in", zegt docent Eric Spanjaards. "Maar er zullen zeker collega's zijn die wat voorzichtiger zijn. Natuurlijk geeft het vooruitzicht dat ik straks gevaccineerd ben een geruststellender gevoel." Keijman: "Niet gevaccineerde docenten die dagelijks een x aantal uren in een lokaal zitten met 25 pubers, daar we hebben toch wel zorgen over."

Overigens: alle scholen moeten op 7 juni weer open.