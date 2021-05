Hennie wacht nog altijd op NEC-promotieshirts: 'Heel Nijmegen wil ze hebben'

Nu heeft hij pech, want de drukker heeft geen shirts en dat duurt nog even voordat ze gedrukt zijn. Donderdag verwacht hij ze binnen te krijgen. "We hebben 180.000 inwoners en het lijkt wel alsof ze allemaal een shirt willen hebben. Ik word er op z'n Nijmeegs gezegd 'kruusdol' van."

Hij vervolgt: "Ze blijven maar bellen. Op dit moment kun je alles verkopen, als het maar rood groen en zwart is. Al is het een ijsje."

Bekijk de video.

NEC is terug in de eredivisie en dat is in Nijmegen en omstreken de laatste dagen goed gevierd. Genoeg reden om bij Omroep Gelderland nog eens terug te kijken op het seizoen en alle feestelijkheden van de laatste dagen. Dinsdagavond om 20.00 uur zijn aanvoerder Rens van Eijden, trainer Rogier Meijer, verdediger Bart van Rooij en directeur Wilco van Schaik te gast in een extra live-uitzending die helemaal in het teken staat van de terugkeer van NEC in de eredivisie. Een uur lang kijken we naar de beelden van het feest zondagavond, blikken we terug op de allesbeslissende wedstrijd tegen NAC, en kijken we ook alvast naar het nieuwe seizoen.