Gewone Nijmeegse volksjongens brachten NEC naar de top

Guus, Anton en Wouter kwamen uit de Nijmeegse benedenstad. Een achterstandsbuurt waar de armste inwoners van de stad woonden. De eliteclub van Nijmegen was Quick 1888. Alleen de rijkste jongens konden daar lid van woorden. Het lidmaatschap van Eendracht lag een stuk lager. Op de website van NEC staat te lezen dat de contributie van Eendracht twee cent was. “Zodat af en toe een nieuwe bal gekocht kon worden.”

Het oude Goffertstadion Foto: Mijn Gelderland

Goffert was één van de grootste stadions in Nederland

In 1910 fuseerde Eendracht met NVV Nijmegen tot de Nijmeegse Eendracht Combinatie. De voetballers zwierven door de stad tot in het seizoen 1923/24 eindelijk een eigen veld werd gevonden aan de Hazenkampseweg. NEC speelde hier tot de club in het seizoen 1945-46 naar het Goffertstadion vertrok. Dit was toen een van de grootste stadions van Nederland. Alleen het Olympisch Stadion in Amsterdam en De Kuip in Rotterdam waren groter.

Werkverschaffingsproject

Het Nijmeegse Goffertpark inclusief het gelijknamige stadion is ook een verdienste van gewone volksjongens. Het werd vanaf 1935 aangelegd als werkverschaffingsproject tijdens de grote economische recessie. De canon van de Gelderse geschiedenis beschrijft de arbeidsomstandigheden voor de mannen als zeer zwaar. “Zoals bij de meeste van dit soort projecten waren de verdiensten en de werkomstandigheden van de arbeiders slecht. Maar ze hadden geen keus: deden ze het niet dan verloren ze hun uitkering.”

Team van NEC Foto: Mijn Gelderland

FC Barcelona

De oprichters van Eendracht bleven NEC tot hun dood trouw. Guus Lodestijn maakte nog net mee dat NEC gesprekken begon over toetreding tot het betaald voetbal. Eliteclub Quick 1888 zou altijd een amateurclub blijven. In 1967 promoveerde NEC voor de eerste keer naar de Eredivisie en in 1983 mocht het zelfs FC Barcelona ontvangen voor een Europacupwedstrijd.

Op één punt hebben de elitejongens van Quick hun stadsgenoten van NEC wel afgetroefd. In 1949 wonnen zij de KNVB-beker, terwijl NEC de finale van die beker tot vier keer toe verloor.