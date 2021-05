‘Slimme’ verkeerslichten moeten doorstroom autoverkeer Hatertseweg gaan bevorderen

Slimme verkeerslichten moeten voor een betere doorstroom gaan zorgen op het deel van de Hatertseweg tussen de brug over het Maaswaalkanaal en de S100. Hiervoor worden dit jaar nog de verkeerslichten bij zowel de Couwenbergstraat als de Winkelsteegseweg aangepast naar zogenaamde slimme verkeerslichten die reageren op het aanbod van verkeer en verboden zijn met de rest van het verkeer in de stad. Dat laat het college weten in een reactie op schriftelijke vragen vanuit de fractie van GroenLinks over de verkeersdrukte op de Hatertseweg.

Woonstraat én ontsluitingsweg

Vragensteller Quirijn Lokker (GroenLinks) geeft aan dat bewoners aangeven aan dat het in de spits, maar steeds vaker ook op andere momenten op de dag, erg druk is op dit deel van de Hatertseweg. GroenLinks vindt dat de Hatertseweg naast een ontsluitingsweg ook een woonstraat is en dat (veel) autoverkeer niet bijdraagt aan een prettig en goed leefklimaat. “Vrijwel alle Nijmeegse hoofd- en ontsluitingswegen, waaronder de Hatertseweg, zijn wegen waar woningen langs staan", antwoordt het college. "Op deze wegen is vaak sprake van een spanning tussen de verkeersfunctie en de verblijfsfunctie. Over het algemeen geldt voor de meeste wegen natuurlijk wel dat een lagere verkeersintensiteit positief bijdraagt aan het leefklimaat.” Plannen voor fysieke aanpassingen van de straat zijn er niet. “Dit deel van de Hatertseweg is in 2010 heringericht.”

Geen verkeersbeperkingen op hoofdwegen

Het drukste wegvak op dit deel van de Hatertseweg betreft het wegvak tussen S100 en de Winkelsteegseweg, geeft het college aan. “Op dit wegvak is de verkeersintensiteit in de periode 2007 - 2019 met circa 16 procent afgenomen. Van 2020 hebben we geen betrouwbare gegevens vanwege de effecten door de coronacrisis, maar de intensiteit is vergelijkbaar met de intensiteit op andere stedelijke hoofdwegen, zoals de Marialaan, de Heyendaalseweg en de Groenestraat. Op al deze hoofdwegen is sprake van een verkeersintensiteit die gebruikelijk is voor dergelijke wegen in een stedelijke omgeving. De Hatertseweg is een belangrijke ontsluitingsweg voor zowel autoverkeer als voor bussen, hulpdiensten en vrachtverkeer. Op dergelijke hoofdwegen passen we geen verkeersbeperkingen toe, zoals snelheidsremmende maatregelen of het weren van vrachtverkeer.”

Slimme verkeerslichten

Toch wil het college de verkeersdrukte op het eerder genoemde deel van de Hatertseweg wel aanpakken door de doorstroom te bevorderen. “De verkeerslichten bij zowel de Couwenbergstraat als de Winkelsteegseweg worden dit jaar aangepast tot zogenaamde slimme verkeerslichten. We verwachten dat de verkeersafwikkeling op de Hatertseweg daarmee verbetert. Hiermee wordt niet zozeer de drukte op de Hatertseweg tegengegaan, maar wordt wel de overlast door stoppende en optrekkende voertuigen zoveel mogelijk beperkt.” Ervaring leert wel dat slimme verkeerslichten niet meteen goed ingeregeld hoeven te zijn. In 2018 ontstonden er de eerste periodes verkeersopstoppingen op de Nassausingel en Kronenburgersingel toen de verkeerslichten op het Quackplein vervangen waren door slimme verkeerslichten.

"Zal zorgen voor minder overlast voor bewoners"

Lokker is blij met de aankondiging van de nieuwe verkeerslichten op de Hatertseweg. “We zijn erg blij dat het college dit jaar al van plan is om de verkeerslichten te gaan vervangen door slimme verkeerslichten. Deze zorgen voor betere afwikkeling en dosering van het autoverkeer op dit stuk van de Hatertseweg. Dat leidt helaas niet tot afname van het aantal auto’s, maar het zorgt wel dat deze beter kunnen doorstromen en dus minder stilstaan en optrekken. Dat zal al zorgen voor minder overlast voor bewoners. We zien dat mogelijkheden om de hoeveelheid verkeer tegen te gaan een stuk ingewikkelder zijn. We zijn wel blij dat het college, voor de hele stad maar ook hier, blijft inzetten op gedragsverandering zodat het in ieder geval niet drukker, en hopelijk zelfs minder druk, wordt op de Hatertseweg.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7