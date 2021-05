Sandra is op haar 35ste al hoogleraar: 'Dat opent belangrijke deuren'

Sandra Heskamp mag zich de jongste vrouwelijke hoogleraar van het Radboudumc noemen. Ze was precies 35 jaar, 5 maanden en 3 dagen toen ze in Nijmegen werd benoemd. "Het is nog een beetje onwerkelijk, maar het went snel."

Heskamp is hoogleraar nucleaire beeldvorming en therapie in immuno-oncologie. Een hele mond vol, maar wat is het precies?

Om te beginnen heeft een hoogleraar een breed takenpakket. Uiteraard valt daar het geven van onderwijs onder, in het geval van Heskamp aan de universiteit in Nijmegen. Hoogleraren aan het Radboudumc zijn ook betrokken bij de patiëntenzorg. Maar ze besteden vooral veel tijd aan wetenschappelijk onderzoek.

Heskamp richt zich met name op hoe patiënten met kanker beter behandeld kunnen worden met immunotherapie. Dat is een relatief nieuwe behandeling, waar nog altijd veel patiënten niet goed op reageren. "Dat proberen we te verbeteren. Ik maak gebruik van radioactieve stof om het afweersysteem in de tumor zichtbaar te maken. Zo kunnen we beter bestuderen hoe het medicijn werkt. Als je beter begrijpt wat er gebeurt, kun je veel beter medicijnen ontwikkelen", legt de kersverse hoogleraar uit.

Diversiteit

Haar titel opent daarbij belangrijke deuren, zegt ze. "Het is een soort erkenning naar de buitenwereld toe: dit is iemand die verstand heeft van haar onderzoek." Dat maakt het bijvoorbeeld makkelijker samen met laboratoriums in het buitenland op te trekken in het onderzoek.

Wat volgens Heskamp ook helpt bij wetenschappelijk onderzoek als daar door een divers team aan wordt gewerkt. En dan doelt ze niet alleen op mannen en vrouwen. "Ook jonge mensen en mensen met ervaring. En met verschillende nationaliteiten."

Niet meer onnodig sterven aan kanker

Waarom dat is? "In de wetenschap proberen we moeilijke, complexe problemen op te lossen. Hoe werkt kanker en hoe kun je dat het beste behandelen? Dat is een hele moeilijke vraag. Als je mensen met verschillende achtergronden hebt, krijg je ook veel verschillende ideeën. Je moet goed out-of-the-box kunnen denken en creatief zijn als onderzoeker. Dus je kunt je voorstellen: met heel divers gezelschap gaat dat veel beter dan als ik dat in mijn eentje zou moeten doen."

Haar grote droom is dat er uiteindelijk geen mensen onnodig hoeven te sterven aan kanker. "Dat we daar mooie medicijnen voor ontwikkelen, waardoor we het leven van deze patiënten kunnen verbeteren."

Luister naar het gesprek op Radio Gelderland met Sandra.