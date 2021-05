VVD Hattem verwacht geen electorale averij op te lopen door afsplitsing

Erik Kleinpenning heeft goede hoop dat de VVD volgend jaar met meer dan twee zetels terugkeert in de gemeenteraad van Hattem. Dit zou betekenen dat zijn partij geen of nauwelijks electorale averij oploopt door de afsplitsing deze maand van de beide VVD-raadsleden Gina Guldenaar en Albert de Boer. Zij richtten de nieuwe partij HattemCentraal op. De VVD is door deze stap niet meer in de gemeenteraad vertegenwoordigd.

Commissielid

Kleinpenning werd in februari als commissielid geïnstalleerd. Hij vermoedde toen nog niet dat hij na drie maanden alweer zou moeten terugtreden. “Ik had dit niet zien aankomen”, zei hij in het radioprogramma Hattem Actueel. Kleinpenning heeft geen moment overwogen om mee te verhuizen naar de nieuwe partij. Had hij dat wel gedaan, dan was het mogelijk geweest om namens Hattem Centraal commissielid te blijven.

Kritiekpunten

Twee belangrijke kritiekpunten van Guldenaar en De Boer waren: het VVD-bestuur staat te ver af van de dagelijkse politiek èn de Hattemse VVD heeft niet genoeg haar best gedaan om een echte volkspartij te worden. VVD-bestuurslid Lily Ruijs beaamde in Hattem Actueel dat haar partij vooral populair is ‘op het veld’. Maar ze wees er tevens op dat er in alle Hattemse wijken VVD-stemmers wonen en dat ook het huidige bestuur voorsorteert op verbreding. “Wat ons betreft hadden ze niet hoeven te vertrekken”, gaf Ruijs aan.

Kandidatenlijst

Erik Kleinpenning blijft zich inzetten voor de VVD. Hij is ook beschikbaar voor een plek op de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. En hoopt dat hier “een leuke groep VVD’ers” aan mee gaat doen. Hij deelde op persoonlijke titel nog mee dat hij heel prettig met Guldenaar en De Boer heeft samengewerkt.

Toekomst

De VVD wil haar blik nu vooral op de toekomst richten. Zo kunnen de burgers van Hattem op dinsdag 1 juni online meepraten over de toekomst van Hattem en ideeën inbrengen voor het nieuwe VVD-verkiezingsprogramma. Wie zich aanmeldt via het mailadres hattem@vvdhanzenetwerk.nl ontvangt eind mei een Zoom-link retour. Onderwerpen waarover bijvoorbeeld gesproken kan worden zijn: woningen, sporten, onderwijs, duurzaamheid en het financieel beleid van de gemeente Hattem.

Luister terug

Luister hier naar het gesprek dat presentator Hans Lambrechts had met Lily Ruijs en Erik Kleinpenning in het radioprogramma ‘Hattem Actueel’ van zaterdag 22 mei.

https://rtvhattem.nl/wp-content/uploads/2021/05/HA-VVD-22521mp3.mp3



De nieuwe partij HattemCentraal wilde nog niet bij RTV Hattem op de afsplitsing reageren.