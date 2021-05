Groot Romeins gebouw ontdekt langs de Waal

Archeologen troffen vorige week in het Waalkwartier eerst allerlei gebruiksvoorwerpen aan, zoals luxe aardewerk, dakpannen en tegels. Toen verder werd gegraven verscheen de stenen fundering van een gebouw uit de tijd van de Romeinse stad Ulpia Noviomagus.

De fundering van het Romeinse gebouw. Foto: Gemeente Nijmegen

Het gaat volgens de gemeente om een wat rommelig gemaakte fundering van typische Romeinse bouwkeramiek en natuursteen. Ook zijn er nog netjes recht bekapte blokken tufsteen te zien. Bijna al het materiaal is in de middeleeuwen al weggehaald, toen de oude Romeinse stad in feite werd gebruikt als grote steengroeve voor het winnen van bouwmateriaal.

Te groot voor een appartement

Het is nog niet bekend welke functie het gebouw had. Er zijn drie of vier ruimten te zien en dat zijn er wat veel voor een doorsnee Romeins appartement. Mogelijk gaat het om een openbaar gebouw dat vlak naast het Romeinse thermencomplex of een tempel heeft gestaan. Ook kan het een werkplaats of opslagruimte langs de rivier zijn.

Volgens de gemeente wordt de fundering van de nieuwe woontoren grotendeels boven de archeologische resten aangebracht. Op plekken waar de resten wel in de weg liggen, worden ze opgegraven.

Zie ook: