Winkeliers kijken uit naar zonnig weer, want het loopt nog niet storm

"Als de terrassen dan weer vol zitten dan is er weer aanloop in de stad" vertelt Van Dael verder. Hij relativeert het ook direct. "Onze familie runt al jaren een schoenenzaak en in de oorlog kwamen ze terug en was er niks meer." Je mag dat niet met elkaar vergelijken stipt hij aan, maar dat er nu meer voorraad is omdat er minder schoenen worden verkocht is nu eenmaal zo. "Het is het risico van ondernemen; de ene keer is het positiever dan de andere keer."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Minder schoenen dan voorheen

In zijn schoenenzaak is de nieuwe collectie te bewonderen, maar er zijn minder schoenen te vinden dan voorheen. "Een schoen die je in zes kleuren kan bestellen, krijgen we nu in drie kleuren. Dan kunnen we later bijbestellen als we bedenken dat we een kleur missen", legt Van Dael uit. Met de voorraad die niet opging door de lockdown komt het volgens hem ook wel goed. "Dat lossen we wel op. We zijn blij en we hebben er zin in."

Er zijn volgens Van Dael wel winkels in Arnhem verdwenen. "Het is belangrijk dat er een goede mix van winkels blijft in de stad. Dus dat is wel jammer. Er waren enkele zaken die het wat moeilijker hadden, ook door corona."

'Vrouwen bloot, handel dood'

Nu wordt met smart uitgekeken naar komend weekend, want dan lijkt het ideaal shopweer te worden. Niet te koud en vooral ook niet te warm. Want als de temperatuur boven de 30 graden komt is dat ook niet goed voor de verkoop.

Zoals eigenaresse Veronique Gallé van modezaak Reset in Arnhem het uitdrukt: "Vrouwen bloot, handel dood." En Gallé kan het weten, want naast eigenaresse van haar modezaak is ze voorzitter van de ondernemersvereniging City Centrum Arnhem.

Door de winkelsluiting van eerder dit jaar, heeft Gallé veel inkomsten misgelopen. Ze hoopt daarom wel nog iets te verdienen aan de zomercollectie. Want die inkomsten vormen weer de buffer die nodig is om de komende wintercollectie te betalen. "Er mogen dit najaar ook geen gekke dingen meer gebeuren", benadrukt de ondernemer.

Terug naar 'oude normaal'

Dezelfde geluiden zijn te horen bij ondernemer Evert-Jan van de Beek. Hij heeft samen met zijn vrouw drie modezaken in Ede en daar liep het de afgelopen weken ook niet bepaald storm door het slechte weer.

Maar Van de Beek heeft vertrouwen in de komende weken als de zon zich vaker laat zien. Zijn bedrijven hebben de afgelopen jaren een financiële buffer opgebouwd, dus de najaars- en wintercollectie kan hij wel betalen. Desalniettemin hoopt hij dat de zaken in de tweede helft van dit jaar weer naar het 'oude normaal' gaan en de consument zijn ouderwetse koopritme weer oppakt.

Vergoeding voor voorraad

Overigens kunnen winkeliers een vergoeding krijgen voor hun voorraden, maar volgens brancheorganisatie Inretail dekt die bij lange na niet alle kosten. Volgens het Economisch Bureau van de ING-bank zal de omzet van de modewinkels dit jaar weliswaar groeien ten opzichte van vorig jaar, maar zal die niet tippen aan de omzetten die in de tijden vóór corona behaald werden. Dat komt deels omdat er minder modewinkels zijn, maar ook omdat er minder behoefte is aan uitgaans- en kantoorkleding, zo voorzag de bank begin dit jaar al.