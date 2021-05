Er komt een eetbaar bos in onze provincie

Oprichter Heleen Eshuis bedacht het idee om een eetbaar bos aan te leggen. Met een select clubje van tien NLDoet-vrijwilligers gaat aan de slag. Het enten van de boomstammetjes met een paddenstoelenschimmel is niet makkelijk. "Eigenlijk kan dit het best in de winter. Dan zijn er minder schimmels in de lucht en is de kans het grootst dat de paddenstoelenschimmels overleven en uitgroeien."

Een zone van 'eetbaar hout' moet er komen. Volgens Eshuis is er een dramatische afname van insecten en biodiversiteit. "Ons kleine land wordt overbemest en de bodem raakt uitgeput. Bestaande bossen zijn eentonig en kwetsbaar en hebben weinig natuurwaarde. Daarom willen we een divers, voedselrijk bos planten dat zichzelf in stand houdt. Zo'n voedselbos levert een belangrijke bijdrage aan een beter klimaat doordat het bestendig is tegen hitte, water kan opslaan en CO2 en stikstof opneemt", aldus Eshuis.

Toekomstplannen

Die aanleg is nu dus gestart. Maar het blijft niet bij het aanleggen van een voedselbos alleen. Fase twee is de aanleg van een duurzaam educatiecentrum en een restaurant waarin gebruik gemaakt wordt van eetbare wilde planten uit eigen bos. Plannen genoeg dus in Voorst.

Maar Eshuis kijkt al verder: "Als iedereen thuis mee zou doen, dan gaat de biodiversiteit ontzettend omhoog. Dus dat zou heel fijn zijn."