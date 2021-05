Arnhems Droombankje breidt uit naar Nijmegen

Dak- en thuislozenopvang Het Droombankje in Arnhem breidt uit naar Nijmegen. Oprichter Angelique van den Berg heeft afgelopen week de beschikking gekregen over een pand aan de Groesbeekseweg tegenover de kazerne.

“De mensen in Nijmegen waren gelijk heel enthousiast”, vertelt Van den Berg. “Het is ook wel heel anders dan aankomen met ‘dit moeten we doen’, omdat je dat zo voelt.” Dat was wel de manier hoe zij destijds binnenkwam bij de gemeente Arnhem, die niet gelijk enthousiast was. “En laten we eerlijk zijn; ik snap dat ook wel. Je komt met een idee, maar hebt geen data om te laten zien dat het nodig is en dat het gaat werken.”

Het Droombankje startte in 2017 en is een opvangmogelijkheid voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen als ze hun dak boven hun hoofd kwijtraken. Er is plek voor gezinnen en alleenstaanden, zolang ze geen complexe problemen hebben zoals verslaving of psychiatrische problemen. “We startten met één huis en nu heb ik er zes. Dat vervult me met heel veel trots”, zegt Van den Berg. “Ik kan het zelf nog steeds niet beseffen.”

Nog meer ambitie

Na Nijmegen is het wat betreft Van den Berg nog niet klaar, maar ze doet de uitbreiding stap voor stap. “Eerst moet het daar goed lopen. De reacties zijn goed, we zijn warm ontvangen door de buurt.” Het Droombankje start komend najaar na een verbouwing in een voormalig kantoorpand met achttien kamers voor mensen die alleen zijn. “Als het goed loopt, dan zijn de ambities nog niet op.”