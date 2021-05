Reusachtige grijze wolk boven Gelderland was een plankwolk

"Een echte rolwolk is vrij zeldzaam voor zo'n lijn met buien uit. Wat we gisteren hebben gezien was een plankwolk", legt weerman Wilfred Janssen uit op Radio Gelderland. "Een rolwolk lijkt op een tl-buis die voor de bui uitrolt. Daar zit wel een behoorlijk groot verschil in."

Een rolwolk heeft de vorm van een tl-buis. Foto: Eazydp/ Wikimedia Commons

Onheilspellend

Een plankwolk is een wolk die soms voorafgaat aan zware onweersbuien. Zo'n wolk ontstaat wanneer koudere lucht die met de onweersbui meekomt in aanraking komt met veel warmere lucht aan het aardoppervlak. De koude lucht drukt dan de warme vochtige lucht omhoog, waardoor die condenseert. In de lucht kan dan een wat afgeplatte wolkenrol ontstaan die er zeer onheilspellend uitziet.

Een plankwolk. Foto: Chris Biesheuvel

"Op sommige plekken in Gelderland, met name op de Veluwe, was het echt een opstapeling van meerdere van dat soort lagen boven elkaar", vertelt Janssen. En dat leverde mooie plaatjes op.

