Woensdag 26 mei starten we met de serie Gelderland Sport, Op weg naar Tokio. In deze serie portretteren we acht topsporters op weg naar de Olympische Spelen in Tokio.

Voor een sporter is het bereiken van de Olympische Spelen het hoogst haalbare. De magische vijf ringen met de gigantische uitstraling maakt de Spelen voor elke topsporter het summum. Daarbij komt nog eens kijken dat het evenement slechts één keer in de vier jaar wordt gehouden. Niet alleen de individuele sporters, maar ook de handbalploeg, het waterpoloteam en het hockeyteam zien het meemaken van de Olympische spelen als het hoogtepunt van hun carrière.

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus zorgde ervoor dat het toernooi in 2020 werd afgelast. Maar een jaar later lijkt Tokio zich toch te mogen opmaken voor een unieke editie zonder buitenlands publiek op de tribunes en waarschijnlijk ook zonder Japanners. Daardoor zullen de Spelen voor iedereen anders aanvoelen dan voorheen, maar de (financiële) belangen om het evenement toch te laten doorgaan wegen zwaar.

Over de betekenis van de Spelen, de voorbereiding, de bubbel en de kansen op medailles maken we een serie. Acht topsporters uit onze provincie worden de komende weken opgezocht en geportretteerd. Komende woensdag wordt het spits afgebeten door niemand minder dan Estavana Polman uit Arnhem. De handbalster werd in 2019 in Japan wereldkampioen en zelfs verkozen tot beste speelster van het toernooi. Helaas is ze nu (opnieuw) geblesseerd, maar de spelverdeelster werkt iedere dag keihard om de Spelen toch nog te halen.

De serie Gelderland Sport, Op weg naar Tokio is iedere woensdag om 17.45 uur te zien bij TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald).