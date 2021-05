Het wordt een flinke klus om NEC eredivisiewaardig te maken

Dat is het streven van de clubleiding. De ambitie reikt zelfs richting linkerrijtje. "Dat gaan we proberen", zei geldschieter Marcel Boekhoorn in alle euforie na de promotie.

De renovatie begint letterlijk deze week. Technisch directeur Ted van Leeuwen vindt dat de faciliteiten van de club niet meer van deze tijd zijn. Het deed hem denken aan Oost-Duitsland. "Er moet hier een omgeving gecreëerd worden om topsport te bedrijven. De kleedkamers moeten aangepakt worden en de gym wordt verbouwd."

Acht nieuwe spelers

Maar de andere renovatie is zo mogelijk nog veel ingrijpender. NEC gaat de komende dagen mogelijk al de eerste nieuwe spelers presenteren. Van Leeuwen heeft zijn huiswerk gedaan, samen met de nieuwe hoofdscout Şenol Kök en met Fred Rutten als adviseur. Er was een lijstje voor de eerste divisie en één voor de eredivisie. En dan kan nu concreet worden gemaakt. Er zouden in totaal zeker acht nieuwe spelers naar De Goffert komen.

Drie keepers met aflopende contracten

Van de huidige selectie lopen heel wat contracten af. De enige doelman met een doorlopende verbintenis is de 18-jarige Robin Roefs. Norbert Alblas en Job Schuurman verkeren in onzekerheid over hun toekomst en eerste keus Mattijs Branderhorst weet ook niet waar hij aan toe is. "Ik heb nog geen gesprek gehad, maar ik kan me haast niet voorstellen dat het niet gaat gebeuren. Ik zou zeker graag blijven."

Achterhoede

Centraal achterin blijven Rens van Eijden en Cas Odenthal. Ook Kevin Bukusu heeft een doorlopend contract, maar hij viel in de eerste divisie al tegen en lijkt weg te mogen. Terry Lartey Sanniez is transfervrij en blijft waarschijnlijk ook niet. De backs Bart van Rooij en Souffian El Karouani liggen wel vast, maar liggen bijzonder goed in de markt en NEC kan flink voor ze cashen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Souffian El Karouani verlengde onlangs zijn contract. Foto: Omroep Gelderland

El Karouani leek zonder meer open te staan voor een transfer, maar de promotie heeft het perspectief wel wat veranderd. "Er komt van alles op me af. Ik kijk wat voor mij het beste is. Ik ga sowieso niet in de eerste divisie spelen, maar NEC promoveert toch? Dus ze gaan sowieso eredivisie spelen. Daarin moet ik nu een keuze maken."

Barreto en Bruijn

Edgar Barreto en Jordy Bruijn spelen volgend jaar zeker nog voor NEC, net als de talenten Dirk Proper, Thomas Beekman en Joep van der Sluijs. Javier Vet wil ook wel blijven, maar heeft ook nog niks gehoord van de club. Terell Ondaan en Rangelo Janga werden gehuurd en blijven niet. Ook van Anton Fase, die nauwelijks speeltijd kreeg, wordt afscheid genomen. En de Belgen Thibo Baeten en Mathias De Wolf liggen nog langdurig vast, maar kwamen in de eerste divisie al nauwelijks aan spelen toe. Ze lijken ook geen toekomst te hebben in Nijmegen.

Aanvallers in de picture

Dan zijn er nog de aanvallers Jonathan Okita en Elayis Tavsan. Die laatste staat in de belangstelling van veel clubs, onder meer uit de top van Turkije. NEC kan wellicht twee miljoen euro voor hem krijgen. Jonathan Okita is een verhaal apart. NEC probeert hem al twee jaar te verkopen, maar kreeg nooit het gewenste bod. Zo liepen transfers naar Heracles Almelo en Cercle Brugge in het verleden al spaak. Okita speelde een zwak seizoen en zijn transferwaarde daalde met tonnen, maar na zijn vier doelpunten in de play-offs is hij plotseling weer een gewilde speler.

Tekst gaat verder onder de foto.

Kan Edgar Barreto een heel seizoen alles spelen in de eredivisie? Foto: Broer van den Boom

NEC heeft maar weinig potentiële basisspelers voor de eredivisie over als de aflopende contracten niet alsnog worden verlengd en als alle transferdoelwitten worden verkocht. Rens van Eijden en Jordy Bruijn zijn de enige zekerheden. Van Edgar Barreto is het de vraag of hij een niveau hoger op 37-jarige leeftijd alles nog zal spelen. Het niveau heeft de routinier uit Paraguay zonder meer. En van spelers als Cas Odenthal en Dirk Proper is het de vraag of ze direct kunnen aanhaken in de eredivisie.

De club heeft dus bij de verkoop van Tavsan, Okita, Van Rooij en El Karouani twee keepers, een linksbenige centrale verdediger, minimaal twee backs, een defensieve middenvelder, een nummer tien, twee vleugelspitsen en twee spitsen nodig. De komende tijd zal blijken wat er allemaal uit de koker van Ted van Leeuwen komt.