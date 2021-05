Race tegen de klok voor Estavana Polman: 'Alleen naar Tokio als ik een toegevoegde waarde ben'

Ineens lag ze daar. Pijnscheuten door het lijf. Met haar arm ramde ze hard op de vloer. Weer die rechterknie en weer een onschuldig duel met dezelfde jonge speelster van het Deense Odense als een jaar geleden. Van contact was amper sprake, maar de gevolgen waren opnieuw groot. "De chirurg zei dat ik dezelfde beweging had gemaakt. Dit is gewoon domme pech. Niks aan te doen", weet Polman inmiddels. "Misschien spelen er nog wat andere factoren mee. Ik heb ook corona gehad. Maar je moet het accepteren."

Fietsen

In de vertrouwde omgeving van Papendal werkt de spelverdeelster van Esbjerg zich dagelijks in het zweet. Op de prachtige locatie in de bossen tussen Arnhem en Oosterbeek heeft ze al honderden trainingsuren gemaakt op weg naar grote toernooien. Meestal gebeurde dat met de bal. Nu zit Polman dagelijks op de fiets, wordt ze behandeld en doet ze allerlei oefeningen. "Mijn benen moeten nog sterker gemaakt worden", zegt ze.

Natuurlijk heeft Polman de bekende lach op haar gezicht staan. Maakt ze grapjes en is ze optimistisch. Zoals sportliefhebbers dat van haar kennen. "De meniscus en ook weer die kruisband zijn beschadigd. Normaal gesproken staat voor herstel drie maanden. Ik heb nu minder dan acht weken. De arts zei eerst: forget it. Dit is weer een trauma in de knie. Maar later zei hij toch ook je hebt een kans van twee procent. Geef mij geen twee procent, want dan ga ik er vol voor."

Hoekje zitten

De 28-jarige Arnhemse is dus strijdbaar. Ze aast na Rio in 2016, waar Oranje vierde werd, op haar tweede Olympische Spelen. Maar tegelijkertijd heeft Polman door tegenslag uit het verleden leren relativeren. En speelt het moederschap en het runnen van een gezin van haar vriend Rafael van der Vaart een grote rol. "Als ik alleen in een appartementje zou zitten, was het misschien anders. Maar ook dan weet ik dat in een hoekje zitten niet werkt. Nu heb ik die kleine om me heen. Die wil gewoon naar de ijssalon en de speeltuin. Alles gaat door. We never give.. zeg ik dan. En dan zegt zij: up.

Polman: "De artsen geven me weinig hoop" Foto: Omroep Gelderland

Polman verblijft de komende weken bij haar ouders in Arnhem, waar ook haar dochtertje Jesslyn is. "Heerlijk. Een stampotje eten bij mijn moeder en die kleine kan ook af en toe hier komen. Anders zou ik het ook niet volhouden. Ik heb die vrijheid ook nodig."

Beste van de wereld

Vrijheid krijgt Polman ook op de handbalvloer van bondscoach Emmanuel Mayonnade. Daardoor groeide ze uit tot één van de uitblinkers van Oranje op het WK van 2019 waar ze zelfs werd verkozen tot beste speelster van het toernooi. Nederland werd in Japan op sensationele wijze wereldkampioen. Ook won ze met het team al twee keer brons en twee maal zilver. Vorig jaar juli scheurde Polman echter haar kruisband af in haar rechterknie. Eind maart keerde ze voorzichtig terug bij haar Deense club Team Esbjerg. Nu is de blessure dus minder ernstig. Voorlopig wordt ze ook niet geopereerd.

"Die kans zit er nog steeds in, maar daar denk ik nu helemaal niet over na. Toen het in die wedstrijd gebeurde, had ik weer hetzelfde gevoel. Maar het harde trainen heeft toen toch veel nut gehad. Dat heeft veel kunnen opvangen. Met vier stings is de knie nu vastgezet. Er is er een beschadigd, eentje weg en twee zitten er nog goed in", legt ze uit. "Dat schijnt dus genoeg te zijn. Zolang dat er nog gezond uitziet gaan ze niets doen. Volgens de chirurg zou dat mogelijk nog meer stuk maken, dus proberen we het zo."

Andere rol

Deze week werd bekend dat Polman 'gewoon' bij de voorlopige selectie zit voor Tokio die nu uit 22 speelsters bestaat. Daar moeten er nog acht van afvallen. "Je mag slechts met 14 speelsters naar de Olympische Spelen. Ik moet wel van toegevoegde waarde zijn en het team kunnen helpen. Maar ik denk dat ik dat kan. Het zal sowieso in een andere rol zijn, want de Polman van het WK zal er niet staan. Ik heb totaal geen ritme. In tien maanden heb ik één volledige wedstrijd gespeeld. Je moet wel realistisch zijn. Als ik het succes van het team in de weg sta, heb ik liever iemand anders die meegaat en wel 100 procent fit is."

"Over twee weken maken ze nog een MRI-scan, dan praat ik ook met de bondscoach en de mensen die mij hier helpen en nemen we de beslissing", vertelt Polman. "Tot die tijd werken we hier elke dag om die knie weer onder controle te krijgen. De artsen geven me weinig hoop, maar die kans van twee procent pak ik met beide handen aan. Als ik weet dat ik er alles aan heb gedaan, is het ook makkelijker te accepteren als het niet lukt. Dan is het ook oké."