Stichting Vierhouten Natuurbestemming presenteert zich

Hard gereden

De stichting heeft als doel het bevorderen en behouden van de balans tussen wonen, recreëren en natuurbehoud in en om Vierhouten. Aldus het uitgegeven persbericht. Volgens de stichting wordt van de Gortelseweg onacceptabel veel gebruik gemaakt door sluipverkeer, wordt er te hard gereden en dat in één van de meest kwetsbare gebieden op de Veluwe.

Te veel verkeer

Tijdens de presentatie, waarvoor door de coronamaatregelen een beperkt aantal mensen was uitgenodigd, wilde men van gedachten wisselen over hoe deze situatie kan worden verbeterd. Dat de weg door de ANWB is aangegeven als een toeristische route zal daaraan niet meehelpen. Een telling van de gemeente zou ook aangeven dat er te veel verkeer over deze weg komt. Er is echter niet slechts één oplossing te vinden.

Afsluiten van de weg niet realistisch

Eén van de stichtingsbestuurders: “Het zou voor de natuur het beste zijn om de weg af te sluiten maar dat is niet realistisch. Maar evenals Staatsbosbeheer zouden we de weg in ieder geval ’s nachts willen afsluiten. Mogelijk kun je door hindernissen aan te brengen de weg minder aantrekkelijk maken. In elk geval zou de snelheid omlaag gebracht moeten worden. In een rapport van Veilig Verkeer Nederland wordt voorgesteld er een fietsstraat van te maken. Eigenlijk willen we een tijdsspanne hebben vanuit de gemeente wanneer dit vraagstuk serieus wordt aangepakt.”

Probleem bij wethouder bekend

Reacties op het persbericht geven aan dat niet iedereen hierover hetzelfde denkt. Belangen van (horeca)ondernemers liggen nu eenmaal anders dan die van de natuurbeweging. Vierhouten gedijt bij het toerisme en velen willen dat liever niet beperkt zien door inperkende verkeersmaatregelen. Bij de aanwezige wethouder Mark van de Bunte is het probleem wel bekend, maar staat het niet op nummer één om aan te pakken.

Eerst kern van Vierhouten aanpakken

Mark van de Bunte:”We zijn bezig met Vierhouten Verkeersplan. Daar zijn veel reacties op gekomen en dat is goed. Er is € 200.000,- begroot en we moeten zien wat we daar mee kunnen. Voor herinrichting van wegen is dit echter weinig. We hebben gekozen om eerst de kern van Vierhouten aan te pakken. De Gortelseweg is opgenomen in fase twee. Het is een ontsluitingsroute en je moet wel de algemene belangen in het oog houden. We kunnen dan kijken wat we met het eerste deel kunnen aanpakken, maar het is altijd aan de verkeersdeelnemer hoe men de weg gebruikt. Daarbij zullen we ook in contact moeten met de gemeente Epe voor het verdere deel van de weg. We zien best wel dat er iets moet gebeuren. Dit zal als een apart project moeten worden opgezet. Dit wordt opgenomen in de volgende begroting. Dan zullen we ook in breder verband gaan onderzoeken wat we kunnen doen.”