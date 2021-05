Rechtszaak tegen Danny M. van start, vijf jaar na de inval die het einde van zijn bedrijf betekende

We lezen de laatste tijd veel over invallen bij bedrijven die versleutelde telefonie leveren aan criminelen. Het Nijmeegse Ennetcom was een voorloper. Vanaf 2013 tot 2016 leverde het toestellen waarmee ‘encryptie’ gegarandeerd was. Totdat justitie in 2016 een reeks invallen deed op adressen waar het bedrijf zijn servers had staan. Vanaf dat moment wordt Danny M. uit Nijmegen vervolgd, voor witwassen en voor deelname aan een criminele organisatie. Dinsdag begint zijn zaak in Rotterdam, die over enkele dagen uitgesmeerd zal worden. Er staat veel op het spel.

Danny M werd de telefoonleverancier van de onderwereld genoemd. Waarom?

Nadat justitie in 2016 de servers hackte van het bedrijf Ennetcom vonden politiemedewerkers van de dienst High Tech Crime in Rijswijk volgens eigen zeggen zo’n 3,6 miljoen berichten waarin sprake zou zijn van criminele communicatie. Uit die berg data wist justitie de bewijslast voor een groot aantal moord- en doodslagzaken te vissen. Zo is een criminele afrekening in Kerkdriel, in 2015, opgelost aan de hand van Ennetcomdata. Hiervoor kreeg de Amsterdamse crimineel Omar L. levenslang. Dezelfde Omar L. die vorig jaar probeerde te ontsnappen uit de gevangenis van Zutphen.

En Danny, die moest zijn huis verlaten, toch?

De telefoonleverancier is in 2016, kort voor zijn aanhouding, slachtoffer van een aanslag, waarbij een auto in brand vliegt. Ook zouden criminelen bij hem in de straat hebben gepost. Danny wordt op de dag dat hij - inmiddels weer op vrije voeten - terugkomt van een zomervakantie - het is dan 2018 - dringend verzocht zijn heil elders te zoeken. Hij rijdt daarop met vrouw en kinderen - de auto nog ingepakt met campingspullen de horizon tegemoet. Hij woont sindsdien in het buitenland.

Hierop volgt een lange juridische strijd over de rechtmatigheid van het gebiedsgebod dat de Nijmegenaar opgelegd had gekregen van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. Een procedure die Danny uiteindelijk wint. Dat hij destijds uit zijn woning werd gezet vanwege de dreiging was rechtmatig, maar het gebiedsverbod was disproportioneel, zo concludeert de Raad van State.

Waar gaat het precies om, komende week?

Danny wordt ten laste gelegd dat hij zijn papierwinkel destijds niet op orde heeft gehad. Hij zou bepaalde facturen met ‘resellers’ niet juist hebben gedeclareerd. In die zin is het een vrij alledaagse valsheid in geschrifte-zaak. Maar hij en twee anderen die werkzaam waren voor Ennetcom worden ook aangeklaagd voor deelname aan een criminele organisatie. Ze zouden via Ennetcom criminelen ‘gefaciliteerd hebben’, door bijvoorbeeld op aanvraag telefoons met ‘gevoelige data’ te wissen.

Maakt de Nijmegenaar een kans die aantijgingen te weerleggen?

Dat een telefoonleverancier de informatie op toestellen die hij verkoopt niet mag wissen gold niet als een verbod in de periode dat hij dit soort apparaten verkocht. Dus er zitten zeker nog wel wat haken en ogen aan de aanklacht zoals die er nu ligt. Volgens Danny zelf - kort gesproken voor deze publicatie - zal de rechtbank ook moeten in zien dat hij destijds pionierde in een geheel nieuwe branche - en uiteraard was hij verder ook niet op de hoogte van de dagelijkse activiteiten van zijn gebruikers. Danny: "Misschien verdient de administratie daarnaast geen schoonheidsprijs, maar welke firma die elk jaar 200 procent groeit heeft dat wel? Ik weet dat ik geen Klasse 5. accountant verklaring verdiend heb. Maar ik heb wel mijn best gedaan."

Is er veel belangstelling voor deze zaak?

Zeker. De advocaat van Danny - Inez Weski - bekritiseert justitie al jaren voor de manier waarop ze te werk is gegaan in het onderzoek naar Danny en zijn bedrijf. Volgens haar hebben de opsporingsdiensten nogal wat regels overtreden met hun ‘hack’ bij Ennetcom, waarvoor de recherche onder meer een it-bedrijf in Toronto (Canada) binnen viel. Zo zou de hack niet volgens de juiste internationaal geldende procedures zijn uitgevoerd.

Het komt in ieder geval neer op een felle juridische strijd, die de komende dagen in de rechtbank van Rotterdam volledig zal oplaaien. Het is daarom ook dat deze zaak veel aandacht zal krijgen van andere verdachten, en hun advocaten, want die hopen erop dat de verdediging gaten kan slaan in het verhaal van het OM.

