Politie raakt op weg naar dode in bos betrokken bij ongeval

Volgens de politie ging het om een dienstvoertuig van de afdeling Forensische Opsporing dat op de Utrechtseweg in botsing kwam met een personenauto. De bestuurder van die wagen is voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis, maar was aanspreekbaar. Onderzoek moet uitwijzen hoe het ongeval kon gebeuren.

Lichaam gevonden

Eerder in de ochtend was er in een bosperceel verderop aan de Utrechtseweg een lichaam gevonden. Daar wordt nu uitgebreid onderzoek verricht. De plek is voorlopig nog afgezet met lint. Over de identiteit en doodsoorzaak is nog niets bekend.

Onderzoek in het bos waar het lichaam is aangetroffen. Foto: Persbureau Heitink