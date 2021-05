Daten in het bos: 'Het is toch anders dan Tinder'

Door de regen laten de organisatie en de singles zich vandaag niet tegenhouden. Vanaf een wijngaard in Groesbeek lopen de singles, netjes met anderhalve meter afstand, richting het bos. "Dit wandelen is net wat anders dan in een zaaltje. Je kan op een veel rustigere manier kennis met elkaar maken", zegt organisator Irene Ploeg van Hiking for Love.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Dertien mannen en vrouwen hebben zich aangemeld voor de wandeltocht vandaag. Waaronder ook Maurice Driessen. "Dit is toch wat fijner dan via Tinder. Je kan gewoon elkaar even zien en zo rustig wandelen is ook erg leuk."