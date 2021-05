'We moeten zorgen dat NEC lang in eredivisie blijft', zegt succescoach Rogier Meijer

De Nijmegenaren wonnen met 2-1 van NAC en dat was voldoende voor een plek op het hoogste niveau. "Het was voor ons een lastig seizoen met veel ups en downs. Maar we sluiten af met een enorme up. En ik denk dat NEC nu terug is op het niveau waarop de club hoort."

De oefenmeester zag ook dat NEC het lastig had in Breda. "Dit was de lastigste wedstrijd voor ons in de play-offs. In de eerste helft speelden we gecontroleerd, maar na de pauze hadden we het super lastig. Ik vind wel dat we in de laatste vijftien minuten karakter hebben getoond. We maken in die periode ook de winnende goal. Dat is geweldig."

Meijer vervolgt: "Het is nu de bedoeling niet opnieuw te degraderen. Dit is het moment stabiel beleid te gaan voeren en voor langere tijd in de eredivisie te gaan spelen. Maar goed, ik zit alweer te analyseren. Laten we nu vooral gaan genieten en feest gaan vieren."

Voor de zevende keer in de clubhistorie promoveert NEC naar de eredivisie. In 1967, 1975, 1985, 1989, 1994 en 2015 lukte het de Nijmegenaren ook naar het hoogste niveau te klimmen. Het is overigens de vierde keer dat NEC promoveert via de play-offs. Eerder gebeurde dat in 1985, 1989 en 1994. In ’85 eindigden de Nijmegenaren, net als nu zevende in de reguliere competitie. Het avontuur op het hoogste niveau duurde toen slechts één jaar. In ’89 duurde het verblijf in de eredivisie vier jaar, terwijl na de promotie in ’94 er een periode van twintig jaar aanbrak waarin NEC onafgebroken in de eredivisie speelde.

Jordy Bruijn viert de promotie van NEC. Foto: ANP

'Mooiste weken uit mijn leven'

Middenvelder Jordy Bruijn was zondag na afloop, net als iedereen aan Nijmeegse kant, enorm blij met het nieuwe succes. "Dit is een van de mooiste weken uit mijn leven. We hebben een fantastische teamprestatie geleverd. Deze week is in een woord geweldig geworden. En wat ik vooral mooi vind is dat we ons niet gek hebben laten maken. Door niemand, dat is echt de kracht van deze ploeg gebleken."

