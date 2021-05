Uitzinnige Marcel Boekhoorn: 'Dit is het wonder van Nijmegen'

Ineens stond hij daar. Terwijl de spelers van NEC de champagne en het bier rijkelijk lieten vloeien, stapte Boekhoorn opgewonden en uitgelaten de kleedkamer binnen. De hossende voetballers ontfermden zich direct om de man die NEC al zo vaak de helpende hand toestak. De groep vroeg Boekhoorn om een korte speech. "Jullie moeten vanavond allemaal dronken worden", schreeuwde de 61-jarige ondernemer richting de spelers.

Boekhoorn, geboren in Nijmegen en onder meer eigenaar van Ouwehands Dierenpark in Rhenen, was door het dolle heen. Hij sprong op de tafel, danste heen en weer en was voor even het middelpunt van de feestvreugde.

Onverwacht

"Dit is het wonder van Nijmegen", sprak Boekhoorn exclusief tegenover Omroep Gelderland. "Vandaag is het gebeurd. Dit is werkelijk onwaarschijnlijk. We hebben er heel lang op gewacht. Drie prachtige wedstrijden, onverwacht maar allemaal verdiend gewonnen. 3-0, 4-0 en vandaag 2-1", reageerde de inwoner van Bennekom dolenthousiast.

"Wij waren de beste", sprak Boekhoorn. "We gaan er een sensationeel van maken." De ondernemer leefde emotioneel mee op de tribunes van het Rat Verlegh stadion in Breda. "We gaan met zijn allen naar de eredivisie."

"Ik werd naar binnen getrokken door twee mensen. Dat laat ik me niet afnemen", besloot Boekhoorn die verder niet wilde ingaan op de verhalen dat hij flink zou gaan investeren in de Nijmeegse club.