NEC terug in de eredivisie: 'Dit is een droom die uitkomt'

"We hebben hier intens hard voor gewerkt", aldus de speler na afloop van de wedstrijd. "Ik kom echt woorden te kort voor dit grote succes. De fans hebben de eredivisie vier jaar moeten missen. Het is geweldig voor de club en de fans dat we weer terug zijn op het hoogste niveau." Om lachend af te sluiten: "En oor mezelf is het natuurlijk ook fantastisch."

El Karouani roemt coach Rogier Meijer. "Dat is een toptrainer. Hij heeft dat nu echt bewezen. Het is aan zijn tactiek te danken dat we terug zijn in de eredivisie." Er is voor de verdediger, die een goed seizoen speelde, de nodige belangstelling van clubs. "Er komt van alles op me af. Ik ga kijken wat het beste is. Maar eerst ga ik feesten met de supporters. Dat is nu het belangrijkste."

NEC is na vier jaar terug op het hoogste niveau. Foto: ANP

Door het dolle heen

Ook doelman Mattijs Branderhorst is door het dolle heen. "Ik denk dat niemand had verwacht dat NEC zou promoveren. We hadden zelf het geloof wel. Het was vandaag tegen NAC echt overleven en dat hebben we geweldig gedaan."

"Je speelt hier in het hol van de leeuw", aldus Branderhorst. "We hadden maar een doel: overeind blijven. Dat is gelukt en daar ben ik echt heel blij mee." De goalie heeft een aflopend contact, maar wil dolgraag in Nijmegen blijven. "Ik heb nog niet met de club gesproken, maar kan me niet voorstellen dat dat niet gaat gebeuren. Maar eerst gaan we feestvieren"

'Langer dan een seizoen'

Wilco van Schaik was verantwoordelijk voor de samenstelling van de selectie van NEC van dit seizoen. Van Schaik wil het succes niet te veel zelf claimen. "Dit is het succes van ons allemaal. Van de hele club. Van de spelers, de supporters en de sponsoren. Echt van ons allemaal."

Hij vervolgt: "Het is heel belangrijk dat we er nu in slagen om voor een langere periode in de eredivisie blijven, dit moet geen kortstondig avontuur worden."

Wilco van Schaik. Foto: Omroep Gelderland

