NEC promoveert op sensationele wijze naar de eredivisie

De Nijmegenaren hadden het loodzwaar in Breda, maar een wonderlijke treffer van Okita net voor tijd zorgde voor een uitbarsting van vreugde bij NEC.

NEC trad aan in de verwachte formatie met vijf verdedigers, drie middenvelders en de spitsen Janga en Okita. Terwijl het vuurwerk buiten het stadion in volle omvang los ging, schreeuwde de fanatieke aanhang van NAC de spelers in het geel zwart direct naar voren. Dat leidde op het veld binnen vijf minuten al tot een klein opstootje voor het doel van Branderhorst waar Azarkan fel doorging en aanvoerder Van Eijden zich er nog net tussen frommelde.

De fanatieke fans van NAC gaan overal flink tekeer Foto: BSR Agency/OrangePictures

Geduld

NAC, de 'Parel van het Zuiden' genoemd, pakte het initiatief. NEC verdedigde en wachtte geduldig af. Na ruim tien minuten loste Bruijn het eerste schot op doel namens NEC op aangeven van Janga. Enkele minuten verprutste Okita een kans na een lange bal van Odenthal. De ploeg van trainer Meijer, die de finale had bereikt na zeges op Almere City en Roda JC, stond steeds beter op het veld. NAC had moeite om erdoorheen te voetballen.

Kunst en vliegwerk

Veel gebeurde er niet voor beide doelen, het tempo lag vrij laag maar NEC kreeg wel steeds meer controle. Dat leidde tot een kans voor Okita en na grabbelwerk van keeper Olij in de rebound voor Vet. NAC werkte de bal met kunst en vliegwerk uit de eigen zestien. Binnen het half uur was het ineens raak voor de Nijmeegse trots. Verdediger Odenthal won slim het duel van de sterke Malone en kopte een vrije trap van Bruijn met Zwitserse precisie in de verre hoek. Het degelijke NEC stond met 1-0 voor.

Stug

Twee minuten later kwam de thuisploeg bijna langszij, maar een kopbal van De Rooij plofte tot opluchting van doelman Branderhorst op de bovenkant van de lat. Ook Azarkan was toen de lepe spits Immers teruglegde, dicht bij de gelijkmaker. NAC drukte NEC nu weer een beetje terug, maar waar NAC uitstekend verdedigde in de halve finales tegen FC Emmen, deden de stugge Gelderlanders dat nu.

Vooral het inzicht en de rust van Van Eijden hielp NEC in de spannende clash in Breda. Een vloeiende aanval vlak voor rust leidde zelfs bijna tot de 0-2. Okita schoot echter rakelings naast. NAC kon daar in het laatste deel van de eerste helft maar bitter weinig tegenover stellen.

Bruijn houdt het overzicht tegen NAC Foto: BSR Agency/OrangePictures

Fysieke kracht

In de tweede helft zette NEC direct de toon met een harde overtreding van Vet op El Allouchi die geel opleverde van Kuipers. En ook Okita verdween al snel in het boekje van de internationaal gelouterde scheidsrechter. NAC probeerde met fysieke kracht NEC onder druk te krijgen. Dat lukte slechts mondjesmaat omdat de thuisploeg vooral ook zelf slordig was. Bijna altijd zat er wel een been of een voet van een NEC-verdediger tussen.

Dat bracht trainer Steijn ertoe een dubbele wissel toe te passen met ook publiekslieveling Van Hooijdonk. De luidruchtige fans, die het stadion met fakkels en vlaggen al twee uur voor de wedstrijd hadden omsingeld en voor een grimmige sfeer zorgden, schaarden zich nog eens extra achter hun ploeg. NEC hield nog altijd stand.

Druk

De druk van de Brabanders nam echter steeds meer toe. Halverwege de tweede helft viel dan ook de gelijkmaker. Nadat Branderhorst redding bracht op een schot van El Allouchi was het even later wel raak voor de thuisploeg. Bruijn werd uitgespeeld door vleugelverdediger Schouten en Van Eijden was Van Hooijdonk kwijt. De spits ramde van dichtbij raak en het was 1-1.

Met die stand, en nog een kwartier op de klok, stevenden beide ploegen af op een zinderende verlenging. De fel meelevende Meijer bracht Beekman voor Vet en zag in de slotfase dat NEC geen penalty kreeg toen Bruijn onderuit werd gehaald. Kuipers zag er niets in. De storm van de Bredase club ging ineens liggen en NEC rook bloed. Vijf minuten voor tijd knalde Bruijn in een spaarzame kans een metertje naast, maar ook bij de Nijmegenaren vloeiden de krachten weg.

Toch was daar ineens het wonder van NEC. Een prachtige volley van Okita verdween buiten bereik van Olij tegen de touwen en iedereen stormde vanaf de bank het veld op. Na afloop was de ontlading alleen nog maar groter. NEC speelt volgend seizoen weer in de eredivisie.