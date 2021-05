Bert maakt kunstwerken van roerstaafjes: 'Je moet er wel geduld voor hebben'

Bert is fanatiek sporter, maar toen de sportscholen vorig jaar op slot gingen, sloeg thuis de verveling toe. "Ik sport normaal vijf keer in de week. Toen had ik ineens niks meer te doen." Op Facebook ziet de Zutphenaar vervolgens kunstwerken van ijslollystokjes voorbijkomen. "Toen dacht ik: dat lijkt me wel een keer leuk om te doen als ik niet kan sporten. Zodoende ben ik hieraan begonnen."

Van ijslollystokjes naar roerstaafjes

Bert begint met de ijslollystokjes. Daarmee maakt hij afbeeldingen van een wolf, een bizon en een leeuw. Er gaat geen dag voorbij of hij is niet bezig met zijn nieuwe hobby. "Je moet er wel geduld voor hebben, soms gooi ik het even achteruit. Maar dan pak ik het de volgende dag weer op."

Bekijk de reportage. De tekst gaat eronder verder.

"Machtig mooi", vindt Bert het eindresultaat. "Soms denk ik wel eens: het wordt niks. Maar als je dan verdergaat, dan gaat het leven. Eigenlijk ben ik blij dat corona kwam, want daardoor heb ik een hobby opgepakt die heel mooi is."

Vijf maanden werk

Zijn laatste creatie is tot nu toe de grootste. Bert plakte meer dan duizend roerstaafjes aan elkaar om zo het stadsaanzicht van Zutphen, de IJsselkade, na te maken. "Vijf maanden heb ik eraan gewerkt", lacht Bert. "Niet dag en nacht hoor, zo'n vier uurtjes per dag denk ik."

Zijn vrouw Phia plaatste een foto van zijn laatste creatie op Facebook. Plaatsgenoten reageerden dolenthousiast. "We hebben meer dan duizend reacties gekregen, allemaal likes, echt super! Mensen vinden het prachtig. Sommige mensen willen hem zelfs kopen. Maar dat doen we niet hoor, hij blijft lekker hier hangen!". Ook niet voor 200 euro? "Dan gaan we er nog even over nadenken", lacht Phia.

Sportschool weer open

Veel koffie drinken is volgens het Zutphense stel niet nodig. "Je zou het haast denken, maar de roerstaafjes zijn gewoon bij de groothandel te koop. Het zijn schone stokjes." Daarnaast gebruikt Bert houtlijm, een schuifmaat, een meetlat, laminaatschaar en een vijl om de stokjes in het juiste formaat en op de juiste plek te krijgen.

Dat de sportschool sinds kort weer open is en Bert dus ook weer regelmatig daar te vinden is, weerhoudt hem er niet van om met zijn nieuwe hobby door te gaan "Ik ben nu bezig met een levensboom. Maar ik doe rustig aan hoor. Het hoeft niet morgen klaar!".