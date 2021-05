Duizenden motorrijders bijeen, politie sluit parkeerplaats af

De toertocht gaat uit van Dutch Ride Out, die meer van zulke toertochten organiseert. "We zijn een groep enthousiastelingen die ervan houdt samen een stuk te rijden", laat iemand namens de organisatie weten. "Het staat voor ons voor een stukje vrijheid."

Te veel mensen bijeen

Het werd op de parkeerplaats zondag echter zo druk, dat de politie en Rijkswaterstaat eraan te pas kwamen om de parkeerplaats af te sluiten. Daarmee wilden ze de toestroom van deelnemers aan de toertocht voorkomen. Stiekem wel jammer, vindt de organisatie.

"Het is het goed recht van de politie om te veiligheid te waarborgen, en wij zullen die aanbevelingen ook altijd opvolgen. Maar er hadden nog wel meer motorrijders bij gekund. We vinden het jammer dat het werd gedaan zonder even contact met ons te leggen", zegt één van de organisatoren.

Een fotocorrespondent zegt dat de parkeerplaats De Lucht werd gesloten, omdat de motorrijders tegen het verkeer in dreigden te gaan. Ook zou de rest van de weggebruikers er last van hebben ondervonden.

Snelheidsbeperking op A2

Op de A2 geldt een snelheidsbeperking, vanwege de massale aanwezigheid van de motorrijders. De snelheid is verlaagd tot 50 kilometer per uur. Boven de stroom motoren vliegt een politiehelikopter, om de boel in de gaten te houden.

Een woordvoerder van de politie zegt dat de politie was voorbereid op een groep motorrijders, maar niet in de grootte zoals die zich bij De Lucht heeft verzameld. "We houden het op meer dan duizend motorrijders. We houden de situatie in de gaten, ook vanuit de lucht", zegt hij.

Politie: 'Ze moeten ook weer naar huis'

De motorrijders mogen hun weg vervolgen. De woordvoerder: "Ze zullen op een gegeven moment ook weer naar huis moeten. Het is nu en dan van belang dat ze geen overlast veroorzaken en het niet gevaarlijk wordt op de weg."