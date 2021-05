Politie laat niets los over 'geheime ontmoeting' met hoofdverdachte in zaak-Hedel

De hoofdverdachte in het onderzoek naar de aanslagen rond de Hedelse fruithandel De Groot sprak in het geheim met de politie, kort na zijn arrestatie in januari. Van die gesprekken is nooit een proces-verbaal opgemaakt, zo laat zijn advocaat Sebastiaan van Klaveren weten aan Omroep Gelderland. De werkwijze van de politie vindt plaats tegen een achtergrond dat de aanslagen in het rivierengebied onverminderd voortduren.

Hoofdverdachte Ali G. (37) meldde de politie en de rechtbank Arnhem vorig jaar dat hij bekend is met de opdrachtgever van de aanslagen die het rivierengebied nu al twee jaar teisteren. Kort na deze opmerkelijke bekentenis is ook daadwerkelijk een ontmoeting met de politie gearrangeerd. Maar wat de politie heeft gedaan met dit gesprek is niet duidelijk.

Advocaat Sebastiaan van Klaveren van kantoor Ficq en partners zegt over de geheime ontmoeting: "Er was geen advocaat bij aanwezig, en waarschijnlijk ook geen vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie. Er is zélfs geen proces-verbaal van opgemaakt. Wat er precies gezegd is kan ik dan ook niet melden, want er staat niets op papier. Het enige dat ik verder weet, is dat het gesprek als inzet zou hebben gehad dat de cliënt wilde bemiddelen."

Verdachte komt uit cocaïnehandel

Het is oktober 2020 als 'Lange' Ali G., bijgestaan door advocatenbureau Ficq en partners, voor de rechter staat bij een zogeheten pro-formazitting. Hij is dan (nog) verdachte in de afpersingszaak die draait om het versturen van dreigsms'jes naar de directie van De Groot. Een onderzoek dat op dat moment flink is vastgelopen. Alle verdachten mogen hun proces in vrijheid afwachten.

Ali heeft kort voorafgaande aan de zitting een bijzondere mededeling voor de rechtbank, die hij mede via zijn verdediging laat verwoorden. Hij komt zelf uit de cocaïnehandel zo laat hij de rechters weten. En hij weet wie er achter de aanslagen zit. Hij zou zelfs willen meepraten in gesprekken tussen die partij en justitie. Hij kan dit onderzoek kort gezegd vlottrekken. Het zijn opmerkelijke uitspraken, die je niet vaak hoort in een zware misdaadzaak als deze. Lange tijd blijft het onduidelijk wat de politie er mee doet.

Rechercheurs blij met vangst van 'de grote vis'

Op 17 december arresteert de politie Ali G. in Bussum. Twee weken later wordt hij officieel aangehouden voor nieuwe strafbare feiten. Het gaat om betrokkenheid bij zeven afpersingspogingen in het rivierengebied. Onder meer zou hij opdracht hebben gegeven tot het plaatsen van de brandbom die een woning in Hedel in de as legde. Het is dan de tweede maal dat hij vast komt te zitten in de afpersingszaak rondom bedreigingen aan het adres van fruithandel De Groot.

De verdachte verschijnt in maart opnieuw voor de rechtbank. Bij die zitting maakt zijn advocaat bekend dat Ali ondertussen heeft gesproken met de politie. Het is een gegeven dat dan nauwelijks wordt opgepakt door de media. In de coulissen van het Arnhemse Paleis van Justitie gaat het over andere zaken. Daar laten rechercheurs van de Politie Oost-Nederland aan geïnteresseerde omstanders weten dat ze hopen dat het nu over is met de aanslagen. 'De grote vis' zit immers vast.

Maar dat blijkt ijdele hoop. Begin mei volgen kort op elkaar drie beschietingen van woningen in Hedel en Kerkdriel.

Advocaat: 'Politie houdt mogelijk nog veel achter'

Advocaat Anis Boumanjal verdedigt met zijn kantoor een 25-jarige man uit IJsselstein die is veroordeeld voor het leggen van een handgranaat voor de deur van een De Groot-familielid in Kerkdriel, een van de vele incidenten die hebben plaatsgevonden in het rivierengebied. Deze verdachte is recent veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar.

Bijzonder dat in het dossier van de granaatlegger sprake is van een dreigend sms'je in de richting van De Groot-directielid William de Groot met de tekst: 'Beste William. Jouw Marokkaanse vriendin kan helaas niet meer vertellen hoe serieus wij zijn.'

De cocaïnehandel maakt gebruik van fruittransporteurs om drugs te verschepen. Driemaal in korte tijd trof de politie cocaïne aan op het terrein bij De Groot in Hedel, een van de grootste firma's in de fruitbranche in Nederland. Daarna begonnen de zware bedreigingen.

In het criminele geruchtencircuit - en via een website als Crimesite, komt regelmatig de naam van een vrouw uit Utrecht naar voren: Naima Jillal. Zij zou volgens niet nader verifieerde informatie betrokken zijn geweest als makelaar tussen cocaïnehandelaren en transportondernemingen als De Groot. Mogelijk is ze inmiddels al overleden, of vermoord. Ze was het onderwerp van een aantal vermissings-items in Opsporing Verzocht.

Zij zou ook de bewuste Marokkaanse vriendin zijn uit het sms'je. “Haar naam heb ik inderdaad ook gehoord in het milieu van mensen die van dit soort zaken weten, als het hier om gaat”, zegt Anis Boumanjal. “Ik zou daarom graag meer over haar mogelijke rol willen weten bij het onderzoek naar de afpersingen. Maar dat stukje politiedossier dat daarover zou bestaan, heb ik nog nooit met eigen ogen gezien. Mogelijk wordt het achtergehouden."

Het steekt Boumanjal daarnaast dat justitie ogenschijnlijk weinig oog heeft voor een mogelijk rol van directieleden van De Groot bij cocaïnehandel. "De aandacht gaat enkel uit naar mensen als mijn cliënt."

Verdachte in gevangenis volledig gescreend

Ook Sebastiaan van Klaveren zegt niets meer te weten over de betrokkenheid van deze mysterieuze Naima Jillal en haar rol bij de afpersingsaffaire. Zijn cliënt weet mogelijk meer. Maar of die de sleutel in handen heeft, dat durft hij ook weer niet te stellen.

Van Klaveren: "Mijn cliënt houdt vol dat hij er niets mee te maken heeft. Hij wil alleen maar helpen. Recent is hij ook zeker niet betrokken geweest bij nieuwe aanslagen. Want dan had ik dat wel gehoord. Hij wordt overigens in de gevangenis volledig gescreend. Er gaat geen telefoontje de deur uit of het wordt meegeluisterd."

Medio juni 2021 wordt de rechtszaak tegen Ali G. en zes andere handlangers vervolgd. In september zal een eerste pro-formazitting volgen in het hoger beroep van de granaatlegger.

