Meerkamper Léon Mak op de weg terug na blessureleed

De 20-jarige meerkamper uit Heerde is over drie weken van de partij op Tenerife. "Ik ga daar een poging doen om de limiet de halen voor het EK onder 23. Het is het laatste weekend dat dat nog kan. Ik ben daar dan samen met mijn voorbeeld Eelco Sintnicolaas. We hebben samen dat plan gemaakt om mee te doen in Tenerife. In goed weer en het is een hele toffe meerkamp. Daar hebben we de beste kans om hoog te scoren."

"Mijn laatste meerkamp was het NK begin september. Twee dagen daarna ben ik geopereerd aan mijn enkel. De revalidatie heeft best lang geduurd. Ongeveer negen weken geleden, toen het net weer lekker ging, liep ik een scheurtje in mijn hamstring op. Dat was een tegenslag, maar inmiddels ben ik weer goed bezig."

Léon Mak denkt het EK onder 23 wel te kunnen halen. "Vorig jaar zat ik al heel dichtbij de limiet, dus het moet kunnen. Ik ben aardig aan het trainen en ik heb al een paar kleine wedstrijden gehad, maar nog geen meerkamp. Het discuswerpen gaat al lekker en het polsstokhoogspringen ook, net als de tempo's voor de 400 meter. En bij een hordenwedstrijd vorige week kreeg ik de instructie om dat op 95 procent en mijn lichaam iets te sparen. De race ging wel oké, al was ik niet helemaal tevreden."

Léon Mak tijdens de training Foto: Omroep Gelderland

De meerkamper is nu ook vrijwel pijnvrij. "Een paar weken geleden maakte ik een paar sprongen en dat ging totaal niet goed. Bij het verspringen deed ik heel rustig, maar na een paar sprongen had ik best al veel pijn. Nu spring ik relatief op souplesse en rustig over een hoogte 1,80 meter. Dat is een hoogte die ik normaal ook in trainingen ongeveer spring. Dus langzaamaan komt alles op z'n plek, ook het springen."