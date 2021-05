De cijfers voorspellen: na een koud voorjaar volgt vaak een warme zomer

Het is dit voorjaar nog erg fris, maar dat hoeft niet te betekenen dat het komende zomer ook fris zal zijn. Na een koud voorjaar volgt namelijk niet vaak een koude zomer. De laatste keer dat het gebeurde, was in 1987.

Sinds 1901 kwam in slechts 15 procent van de jaren een koude zomer na een koude lente, meldt Weeronline. Dat dook in de statistieken.

Zo volgde na het koude voorjaar van 2013 een vrij warme zomer. Na een redelijk koude tweede helft van de maand mei in 2006 werd die julimaand de warmste ooit gemeten in ons land. En in 2019 werd het 40 graden na een voorjaar zonder ook maar één zomerse dag, aldus Weeronline.

Het weer in het eerste deel van de zomer kan nog wel worden beïnvloed door de omstandigheden in de lente. Na een koud voorjaar is het water in de Noordzee nog koud en als de wind van zee komt, zorgt dat ervoor dat het frisser is dan anders. Ook kan een vochtige bodem leiden tot meer buien.

Koudste lente sinds 2013

Maar na verloop van tijd worden de sporen van het voorjaar minder zichtbaar en bepaalt de zomer zelf zijn eigen weer, aldus Weeronline.

Weerbureaus meldden zaterdag dat de lente van 2021 de koudste sinds 2013 is. De verwachte gemiddelde temperatuur dit seizoen is 8 graden, terwijl het 'normale' gemiddelde 9,9 graden is. Dit pinksterweekend komt mogelijk in de top 10 koudste pinksterweekenden ooit gemeten, aldus Weer.nl.

Blijven oppassen voor droogte

Het grondwaterpeil is volgens docent hydrologie Niko Wanders aan de Universiteit Utrecht bijna overal op een normaal niveau. "Op sommige hoge zandgronden, zoals op de Veluwe, kan nog sprake zijn van droogte", zegt hij in Trouw.

"In deze tijd van het jaar kan er per dag 3 tot 5 millimeter water verdampen. "Daar zitten we nu ver onder door de lage temperaturen. Daar komt bij dat bomen en planten later in blad zitten. Daardoor geven ze minder vocht af aan de lucht."

'Schade aan de natuur'

Het regenachtige weer is geen garantie voor het wegblijven van de droogte die ons land al drie jaar teistert. Het KNMI meldt in dezelfde krant dat het klimaat verandert en de gemiddelde temperatuur stijgt. "We hebben nu drie jaar droogte achter de rug en in die jaren heeft de natuur toch schade geleden", zegt Karin van der Wiel van het KNMI.