Wist je dat een ooievaarsnest wel duizenden kilo's kan wegen?

In grote oude populieren langs de IJssel kan je ze spotten. In Buitengewoon gaat boswachter Thijmen van Heerde opzoek naar de dieren. "Ooievaars horen van nature in bomen te broeden. Maar zo zijn we het al jaren niet meer gewend in Nederland. We kennen ze op een paal of op de schoorsteen van een boerderij", vertelt de boswachter.

De ooievaars hebben dan soms .ook moeite om een nest te bouwen in een boom. "Maar als het dan lukt, bouwen ze een waanzinnig groot nest." Als het nest blijft zitten, wordt het nest een jaar later opnieuw gebruikt. "Zo'n nest kan wel twee ton wegen, maar het zijn natuurlijk ook grote dieren." Als ze stilzitten lijken ze misschien niet zo groot, maar als ze vliegen kunnen ze een spanwijdte hebben van 2,15 meter.

Hoewel je nu veel ooievaars ziet in onze provincie, was dat niet altijd zo. In de jaren '70 was hij bijna uitgestorven in onze regio. "Mensen hebben ooievaarsstations gebouwd en de dieren gevoerd. Nu heeft de ooievaar een goede comeback gemaakt", vertelt Van Heerde.

