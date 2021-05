Middelbare scholen weer open: 'Blij, maar er zijn ook zorgen'

"Het is voor de leerlingen echt heel goed nieuws", zegt Carlien Krist van het Staring College in Lochem. "En geen afstand meer hoeven te bewaren, dat is heerlijk." Ook Maria van Hattum, voorzitter van Achterhoek VO - het bestuur van zeventien scholen - is blij voor scholieren. "Die hebben hier veel behoefte aan, het is ook heel erg fijn om voor de zomer weer een beetje in het ritme te komen."

"Hartstikke mooi voor de leerlingen", zegt Roland van Bruggen, rector van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen. Zaterdagmiddag werd duidelijk dat op 31 mie de middelbare scholen weer open mogen.

Sommige medewerkers maken zich echt wel zorgen

Medewerkers niet allemaal gevaccineerd

Ondanks de blijdschap voor de leerlingen, zijn er ook zorgen. "Er zijn medewerkers die risico lopen, maar nog niet gevaccineerd zijn", zegt Van Bruggen. En die geluiden kennen ze ook in de Achterhoek. "Sommige medewerkers maken zich echt wel zorgen. Er zijn ook collega's die zwanger zijn", zegt Van Hattum. "De blijdschap overheerst, maar er is ook iets van 'oef' als dat maar goed gaat."

En de leerlingen hoeven onderling ook geen afstand meer te houden. In Lochem proberen ze de klassen zo te scheiden dat de docenten niet tussen de grote stromen leerlingen hoeven te lopen. "Dat moet je nu niet willen", zegt Krist. "We moeten ook extra op de ventilatie gaan letten, het weer is nog niet zo goed dat je de ramen openzet, al gaan we wel het goede seizoen in."

'Wel kort dag voor vier lesweken'

Van Bruggen vindt het allemaal wel kort dag. "We hebben nog maar vier lesweken. Dit regel je liever voor een langere periode." Maar je aandacht vol kunnen richten op één groep, geen digitale les en sociale contacten. "Dat is echt super, want het heeft echt wel een wissel getrokken op de leerlingen", aldus Van Hattum.