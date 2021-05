Carillon wakkert songfestivalkoorts aan in Arnhem

Vanaf meer dan zestig meter hoogte bespeelde de Arnhemse stadsbeiaardier Bob van der Linde een potpourri van songfestivalkrakers. Dat deed hij samen met gastbeiaardier Marten van den Bijlaard uit Maassluis. Na klassieker Ding-a-dong van Teach-In, kwamen onder meer De Troubadour van Lenny Kuhr, Birds van Anouk, Calm after de storm van The Common Linnets en natuurlijk Arcade van Duncan Laurence aan bod.

"Het is altijd leuk om in te haken op wat er speelt", verklaart de stadsbeiaardier. "Je hoeft de tv nu maar aan te zetten en je ziet het songfestival, dus daar gaan we vrolijk in mee."

Geen lied te gek

Volgens de stadsbeiaardier was geen lied te gek: "Als je het kunt fluiten dan kun je het hier ook spelen". Toch heeft hij voor één nummer wel extra moeite moeten doen. Van het nummer van Jeangu Macrooy - de Nederlandse inzending in Rotterdam - was nog geen bladmuziek. "Dat moet je dan zelf gaan schrijven. Gelukkig heb ik het kunnen lenen van een collega-beiaardier. Maar dan moet je ook nog kijken wát je allemaal moet spelen, dus de partituur schrijven. Dat was nog een gedoetje."

'Als je dit hoort wil je dansen'

De moeite werd gewaardeerd. Ondanks de regen genieten twee mannen op een bankje van de carillonmuziek: "Als je dit hoort wil je eigenlijk gaan dansen", aldus Arnhemmer Dick. Ook Chris uit Oosterbeek is enthousiast: "Heel erg leuk. Ik heb alleen niet alles herkend. Hoe ouder, hoe herkenbaarder wat mij betreft."

Stadsbeiaardier Bob van der Linde bespeelt het carillon Foto: Omroep Gelderland

Dat het verder rustig is op straat -het regent- deert Van der Linde niet: "Het is altijd fijn als er iets van vrolijkheid gebracht wordt. Dit soort vrolijke deuntjes kunnen zelfs een regenachtige dag nog een beetje zonnig maken."

Het is overigens niet voor het eerst dat populaire muziek vanaf de toren van de Eusebius schalt. Vorige week nog waren Coldplay en Katy Perry te horen.