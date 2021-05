Het publiek van NAC mag fluiten van NEC-aanvoerder Van Eijden

"Mij is het om het even", zegt aanvoerder Rens van Eijden. "We hebben zelf het voordeel gehad afgelopen week, nu ligt dat bij NAC. Maar ik ben blij dat er mensen zijn, al heb ik liefst onze eigen mensen. Maar als ze gaan fluiten, kan het nooit kwaad."

Vertrouwen

"Het vertrouwen is groot bij ons. We hebben twee goeie wedstrijden gespeeld. Al biedt dat helaas geen garantie voor de volgende wedstrijd. Maar we weten wat onze kwaliteiten zijn en daar gaan we morgen weer op vertrouwen. Gedurende de competitie hebben we periodes gehad waarin we hele goede wedstrijden hebben gespeeld, ook afgewisseld met mindere. Maar nu staat het harstikke goed en daar ben ik tevreden mee. We kunnen na negentig minuten promoveren. Daar hebben we hard voor gewerkt en naartoe geleefd met z'n allen."

"NAC speelde op een later tijdstip, met verlenging en een uitwedstrijd. Als je het op die manier bekijkt, hebben wij een voordeel. Ik denk uiteindelijk dat de ploeg die daar het best mee omgaat, met de spanning en de fitheid en wie het meest wil, gaat promoveren naar de eredivisie."

Rust bewaren

Trainer Rogier Meijer beseft ook dat succes heel dichtbij is. "Je bent één wedstrijd verwijderd van promotie. We focussen op de wedstrijd en wat er daarna gebeurt, zien we dan wel. Wij blijven rustig. Dat is tot nu toe heel goed gelukt. De spelers krijgen echt wel wat mee, maar als we hier trainen in het stadion, is het heel rustig en zijn we bezig met die wedstrijd tegen NAC."

Rogier Meijer is ook volgend seizoen trainer van NEC Foto: Omroep Gelderland

Het werk van de trainer zit er nu eigenlijk al op. "Nee, dus wat dat betreft is het wel mooi dat er weinig tijd zit tussen de overwinning op Roda en de wedstrijd van morgen. Dan hoef je ook niet zo lang te wachten. Morgen zal een speciale dag worden. We moeten er ook van genieten, want zo vaak speel je dit soort wedstrijden niet."