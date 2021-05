Promotiekoorts in Nijmegen: zeven vragen aan burgemeester Bruls

NEC speelt morgen in Breda om promotie naar de eredivisie. Wat gebeurt er in Nijmegen als NEC heeft gewonnen? En wat gebeurt er als de club van NAC verliest? Door de coronamaatregelen is samenkomen verboden. Zeven vragen aan burgemeester Hubert Bruls.

Komt er een huldiging?

Nou, we zullen geen officiële huldiging krijgen. De coronaregels staan niet toe dat je met grote massa's een evenement organiseert. Maar kijk hoe het in andere plaatsen gegaan is: Leeuwarden, Amsterdam en Deventer. Als NEC promoveert dan zullen er mensen naar het stadion komen en dat zullen we ook toestaan. Niet met een feestprogramma, want dat kan helemaal niet. Maar het kort toejuichen en toezingen van spelers, dat moet kunnen. Dat zagen we ook in andere plaatsen. Het is een heel moeilijk dilemma. Eigenlijk mag er helemaal niks, hè, als je heel streng bent. Maar er wordt gestemd met de voeten. Supporters komen toch en als je het beperkt toestaat, vind je de beste oplossing. Afgelopen donderdag zag je dat het hartstikke goed ging, maar na afloop ging het toch mis. Het is fragiel evenwicht. Het kan niet zo zijn dat deze supporters wel bij elkaar mogen komen en supporters van andere sporten mogen helemaal niks. Ook voetballiefhebbers moeten zich wel enigszins aan de regels houden.

Over donderdag gesproken: enkele fans zeggen zeggen bij het verlaten van het stadion 'zonder enige waarschuwing door de politie aangevallen te zijn'. Is er niet te hard opgetreden?

Ik betreur wat er is gebeurd, ik baal er ook stevig van. Maar het geweld is echt uitgelokt door de laatste groep supporters, zo'n honderd man, die naar buiten kwamen en meteen daarbij met stenen en vuurwerk begonnen te gooien. Het is voor mij nog wel een vraag aan de club hoe ze het vuurwerk naar binnen hebben kunnen nemen. Dat was verboden en het had nooit mogen gebeuren. Als je dan de politie onder de voet dreigt te lopen, dan moet de ME optreden en als die er tegenaan moet gaan, dan gebeurt dat ook. Ik denk dat veel supporters dat hebben gezien, maar het begin niet en daar zit de oorzaak.

Kan dit morgen weer gebeuren?

Je moet met alles rekening houden. We hadden donderdag het geluk dat er mensen in het stadion zaten en dat er geen mensen op afkwamen die geen kaartje hadden. Het kwam dus van een kleine groep mensen, 1400 supporters hebben zich uitstekend gedragen. Die groep van binnenuit hebben we morgen niet, maar er komt een bus uit Breda. Dat hebben we in andere plaatsen (Doetinchem, red.) ook gezien. Je moet hier wel oogluikend wat laten gebeuren en waarom zou het niet gewoon goed gaan. Let wel, hè, ook in andere plaatsen zijn wel wat dingen gebeurd, bijvoorbeeld het afsteken van vuurwerk. We moeten wel blijven opletten. Helaas weet je nooit precies wanneer het losbarst.

Houdt u politie achter de hand?

Uiteraard houden we politie achter de hand, we proberen het wel overzichtelijk te houden. We volgen het ook van dag tot dag en het kan op basis van nieuwe informatie nog veranderen. En ik vertrouw erop dat de politie het professioneel gaat aanpakken.

Donderdag gold er een noodbevel. Is dat morgen ook zo?

Die aanleiding heb ik nu niet. We hadden donderdag (tegen Roda JC, red.) een stadion met 1500 mensen. We wilden ervoor zorgen dat mensen die geen kaartje hadden ook niet naar het stadion konden komen. Maar dat hebben we morgen in de hand. Je wilt dat mensen die even kort naar het stadion komen en daarna weer weggaan. Daar heb je geen noodbevel voor nodig. Een noodbevel is ervoor als je indicaties hebt dat het mis kan lopen.

Terug naar de bal, want die is rond. Promoveert NEC?

De play-offs laten zien dat het heel spannend is. NEC heeft het, vergeleken met andere clubs, het beste gedaan. 4-0 gewonnen van Almere City en thuis met 3-0 gewonnen van Roda JC. Dat zijn klinkende uitslagen, dus je kunt met vertrouwen afreizen naar Breda en ik wens de spelers en de staf ontzettend veel succes. Promotie betekent heel veel voor de club en de supporters en daarnaast ook voor de stad. NEC hoort gewoon in de eredivisie. Maar laten we ook eerlijk zijn, we hadden misschien niet verwacht dat het dit seizoen zou kunnen lukken, want zo super liep het allemaal niet.

En een uitslag?

Daar waag ik me niet aan. Het wordt wel heel spannend. Ons voordeel van thuispubliek donderdag, dat heeft NAC nu. NAC heeft laten zien in Emmen dat het kan winnen van een in principe sterkere tegenstander. Ik denk nu dat beide ploegen meer aan elkaar gewaagd zijn. Ik ben niet in het stadion, dat was ik tegen Roda JC in de Goffert ook niet. Ik heb een voorbeeldfunctie. Ik kan niet in een stadion gaan zitten, terwijl heel veel anderen er niet mogen komen. Dat blijf ik volhouden, tot de coronamaatregelen van tafel zijn. Iedereen kan vinden wat hij vindt van een burgemeester, ik ben wel consequent en fair naar iedereen toe. En de wedstrijd zie ik voor de televisie.