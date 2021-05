Appjes werden niet opgevraagd: provincie handelde in strijd met wet

De toeslagenaffaire, een brand bij een afvalverwerker op wiens terrein véél te veel afval lag of de salmonella-affaire bij een visverwerker. Bij dit soort verhalen wordt de Wob vaak gebruikt als instrument om informatie boven water te krijgen, iets wat zonder de Wob lastig is. Maar de provincie hield zich niet aan de regels van die wet.

Dat blijkt uit openbaar gemaakte stukken van de provincie. Ook Whatsapp-gesprekken moeten worden verstrekt, maar de provincie verzaakte bij gesprekken van bestuurders. Het gaat om het volgende interne advies van de juridische afdeling van de provincie, gericht aan het hele Gelderse college.

"We gaan ervan uit dat jullie zeer regelmatig jullie berichtenverkeer opschonen. We zullen daarom bij WOB-verzoeken jullie Whatsapp-berichten niet opvragen. Whatsapp-berichten worden door de rechter ook gezien als documenten die te wobben zijn. Dus schoon frequent op."

Wil je de hele notitie lezen? Die is hier te vinden.

Gewoon aan de regels houden

"We moeten ons gewoon aan de regels houden. Er zit spanning tussen wat de provincie doet en wat de wet zegt", concludeert CDA-Statenlid Gerhard Bos.

Gedeputeerde Jan Markink zegt dat het interne advies ook een tijd het beleid is geweest. "Dat heeft er inderdaad in gestaan, we hebben dat beleid later ook gewijzigd", zegt hij. "Er is even een periode geweest waarin we het als persoonlijke beleidsopvattingen zagen, dat hebben we snel veranderd", zegt hij. Hoe lang deze werkwijze werd gehanteerd, weet Markink niet exact.

Bekijk hier de reportage over de Wob:

De Partij voor de Dieren denkt dat het de afgelopen twee jaar is geweest. "Ik heb geen andere werkwijze gevonden, tot Omroep Gelderland afgelopen zomer om specifieke Whatsapp-gesprekken vroeg."

Omroep Gelderland bracht eerder naar buiten dat de provincie ambtenaren adviseert 'om Whatsapp regelmatig op te schonen.' En die tekst komt nu wéér naar boven, nu bij het college. Markink: "Frequent opschonen, daar is niks mis mee. Zolang je maar geen relevante dingen weggooit." Alleen staat dát niet in het advies. "Maar dat was wel de bedoeling. Er is niks weggegooid hoor, om dingen te voorkomen. Echt niet."

Er was nog een advies: overweeg te bellen.

Advies van de provincie Gelderland Foto: Openbare notitie provincie

En dan is er ook nog het advies - in verschillende stukken gegeven - om te bellen, in plaats van een mailtje of appje. In Den Haag noemen ze dit de Rutte-doctrine. Zo min mogelijk op papier zetten. "Nee, nee. Die vergelijking kun je niet maken. We willen dit zelf, die openheid. We zijn misschien wel iets te krampachtig geweest in het verleden, daar kunnen we nog wel een stap in zetten." Markink bestrijdt het beeld dat de provincie niet transparant is. "We doen het naar ons idee voldoende, maar we willen een stapje hoger en naar een normering uitstekend."

Het CDA stelde eerder Statenvragen over de manier van werken. Gerard Bos: "De Wob is een instrument om transparant te zijn. Daar hoef je niet bang voor te zijn, angsthazerij is nergens voor nodig. Onze democratie kan echt wel tegen een stootje." Hij gaat het onderwerp op de politieke agenda zetten.