Kasteeltuinen wél open tijdens Dag van het Kasteel

Op de website dagvanhetkasteel.nl staan verhalen en podcasts waar liefhebbers in de huiskamer of de achtertuin kunnen lezen of luisteren.

Zowel op Eerste als Tweede Pinksterdag kunnen bezoekers wandelen in de Engelse landschapstuin achter het Vordense kasteel. De particuliere historische buitenplaats De Wildenborch is ontstaan in de middeleeuwen en kreeg vanaf 1780 haar huidige uiterlijk.

Wandelaars zijn op Tweede Pinksterdag ook welkom bij kasteel De Vanenburg in Putten. Er is een speciale wandeling uitgestippeld met het onderwerp water. Dat is dit jaar ook het thema van de Dag van het Kasteel.

Kasteel De Wildenborch in Vorden Foto: Omroep Gelderland

Speciale wandelroute

Landgoed De Matanze bij Terwolde is een andere kasteellocatie die op Tweede Pinksterdag de poorten opent voor belangstellenden. Het landhuis en de bijgebouwen zijn in gebruik als Bed & Breakfast. Normaal zijn alleen gasten met reservering voor een overnachting welkom. Tijdens de Dag van het Kasteel mag iedereen een speciale route wandelen over het landgoed aan de IJssel.

Piet Heyn op landgoed De Matanze Foto: Omroep Gelderland

Zilvervloot van Piet Heyn en Gelderland

Bezoekers worden op het landgoed welkom geheten door de oude zeeheld Piet Heyn. De Matanze is vernoemd naar de baai bij Cuba waar hij in 1628 de Zilvervloot veroverde op de Spanjaarden.

Piet Heyn maakte 11,5 miljoen euro buit voor de West-Indische Compagnie. Aandeelhouders uit Deventer hebben een deel van de opbrengst van de Zilvervloot besteed aan de bouw van De Matanze. We danken dit Gelderse landgoed dus aan de beroemde Zilvervloot van Piet Heyn.

Piet Heyn kijkt naar De Matanze Foto: Omroep Gelderland

Zwarte zwanen en een heksenkring

Het witte kasteeltje is vanaf de IJsseldijk tussen de Terwolde en Deventer te zien. Tegenwoordig wordt De Matanze bewoond door de familie Van Rijckevorsel. In de dienstwoning zijn vier gastenkamers. Op het landgoed lopen allerlei vogels rond, zoals zwarte zwanen, fazanten en loopeenden. Hoogtepunten zijn een originele heksenkring, de hertenweide en de warme en koude kassen. Bezoekers zijn op Tweede Pinksterdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur welkom op landgoed De Matanze en de andere tuinen die meedoen aan de Dag van het Kasteel. Nu alleen hopen dat het weer meevalt.