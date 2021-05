Steenrijke ondernemer Marcel Boekhoorn gaat flink investeren in NEC

Van een overname is geen sprake, maar het is wel de bedoeling dat de steenrijke inwoner van Bennekom zich veel nadrukkelijker met de club gaat bemoeien. Dat bevestigen meerdere bronnen rond NEC.

Daarvoor zijn wel flinke wijzigingen nodig bij de club. Zo trekken de andere grote investeerders, Jack Bongers en de broers Harold en Jos Bons, zich terug. Daarover zijn naar verluidt al afspraken gemaakt. Harold Bons treedt ook terug uit het STAK, waarin de aandelen van NEC zijn ondergebracht. Dat orgaan krijgt ook een andere, minder cruciale positie binnen de club.

Zie ook: Dit zijn de tien rijkste inwoners van onze provincie

Carte blanche voor Ted van Leeuwen

Op voorspraak van Boekhoorn is eerder al Ted van Leeuwen binnengehaald als technisch directeur. Die heeft carte blanche gekregen om een eredivisie-elftal neer te zetten. "In de eredivisie beginnen maakt het iets makkelijker om een selectie bij elkaar te krijgen. Maar in wezen maakt het niet zo veel uit, want als je uit de eerste divisie wil komen, moet je een eredivisie-elftal hebben", zei de nieuwe technisch directeur onlangs al in een interview met Omroep Gelderland.

Linkerrijtje

Met de investeringen van Boekhoorn moet NEC mee gaan doen in het linkerrijtje van de eredivisie. Bij winst op NAC in de finale van de play-offs kan dat direct al volgend seizoen. Dan krijgt de club ook meer televisiegelden. Bovendien komen er mogelijk al miljoenen binnen door de verkoop van spelers: Souffian El Karouani, Bart van Rooij en Elayis Tavsan liggen bijzonder goed in de markt.

Raad van Commissarissen

In de Raad van Commissarissen staan ook veranderingen op til. Voorzitter Ron van Oijen blijft aan en zou het verlengstuk van Boekhoorn moeten worden. Sjeng Emons en Leonard Ariëns vertrekken. Ook Leen Looijen, verantwoordelijk voor technische zaken, zou moeten wijken, al ontkende hij dat onlangs met klem tegen Omroep Gelderland.

Eerdere poging afgeblazen

Marcel Boekhoorn investeert al sinds het begin van deze eeuw in NEC. Hij heeft zich ook meerdere malen teruggetrokken, maar kwam vervolgens altijd op dat besluit terug. In februari 2020 leek er zelfs sprake van een overname, maar Boekhoorn trok zich op de valreep terug uit een door hemzelf geïnitieerd project om de club volledig te hervormen.

Delen van dat plan lijken nu alsnog in de praktijk te worden gebracht. De constructie met Boekhoorn is nog niet definitief, want daarvoor moeten ook nog worden onderhandeld met de gemeente Nijmegen. Ook de aankoop van het stadion blijft een onderwerp, waar nog geen duidelijkheid over bestaat.