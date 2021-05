NEC wil Proper toch meenemen voor de finale van de play-offs

NEC probeert zondag in de finale van de play-offs om promotie uit tegen NAC toch te beschikken over Dirk Proper

De middenvelder had corona en ontbrak de laatste weken. Hij test inmiddels negatief, maar zijn waardes zijn niet zodanig dat hij weer deel uit mag maken van de selectie. "Maar we gaan proberen om hem toch speelgerechtigd te krijgen", verklaart trainer Rogier Meijer. "In de normale maatschappij hoef je maar tien dagen in quarantaine. Hij zit nu al langer in quarantaine en we werken ook nog eens in de buitenlucht. We proberen het dus voor elkaar te krijgen bij de KNVB."

Ook Elayis Tavsan was er in de play-offs niet bij, maar de aanvaller traint weer mee en zit in Breda mogelijk op de bank. Verder is Joep van der Sluijs er nog steeds niet bij vanwege een knieblessure, waarvan hij wel vrijwel is hersteld.

NEC speelt daarom opnieuw met dezelfde elf als in de vorige twee wedstrijden in de play-offs. Daarin werd al afgerekend met Almere City (4-0) en Roda JC (3-0).

Opstelling: Branderhorst; van Rooij, Sanniez van Eijden,, Odenthal, El Karouani; Barreto, Vet, Bruijn; Okita, Janga.