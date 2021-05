De bekerfinale van 1973 tegen NAC is nog altijd een open wond voor NEC

Want voor de oudere NEC'ers is die wedstrijd nog altijd een open wond. Het was een verrassing dat beide middenmoters de finale bereikten en een unieke kans voor NEC op een echte prijs. Maar NAC won in De Kuip met 2-0.

Voor Sije Visser blijft het een pijnlijke herinnering. "Ja, gooi het zout maar in de wonden", verzucht de voormalige verdediger van NEC. "Dat is de grootse frustratie uit mijn carrière bij NEC. We hadden die finale eigenlijk al gewonnen, de vraag was alleen met hoeveel. Maar we verloren dus met 2-0. Een behoorlijk nare herinnering."

Pijnlijk verlies

"We waren op papier veel beter", herinnert Visser zich. "Maar zo zie je maar weer. Of het nou overschatting was, maar NAC maakte de goals. En hun keeper Jan de Jong hield alle ballen eruit, met zijn pink en met zijn teen. We scoorden niet en dan verlies je met 2-0. Het is prachtig om een finale te halen, maar dan zo verliezen is heel pijnlijk."

Blijft hangen

"Ik weet het nog heel goed, want het was mijn eerste grote finale", zegt Frans Thijssen, vorig jaar verkozen tot de beste Gelderse voetballer aller tijden. "Ik heb er daarna bij andere clubs nog veel meer gespeeld en meestal ook gewonnen. Maar je hebt van die wedstrijden die altijd blijven hangen. En dit was er zeker één. Normaal speelt een club als NEC niet vaak een finale en NAC ook niet. Het zijn meestal Ajax, Feyenoord en PSV. We hadden een elftal met veel jonge spelers. Doelman Harry Schellekens, Jan Peters, Jan van Deinsen en ikzelf. Veel jongens uit de buurt en het was een redelijk elftal in de eredivisie, met Wiel Coerver als trainer."

Frans Thijssen na de verkiezing van beste Gelderse voetballer aller tijden. Foto: Omroep Gelderland

Maar de finale liep niet naar wens. "We kwamen al vroeg op achterstand na een corner. Harrie plukte de bal, maar liet die vervolgens vallen en toen scoorde NAC. Daarna namen wij het initiatief en hadden veel kansen, maar hun keeper pakte alles. En zij maakten uiteindelijk de 0-2. Het was een enorme teleurstelling, zeker als je zo dicht bij een prijs bent."

Over de kansen van NEC vanavond is Frans Thijssen optimistisch. "Voor de club en de supporters zou het geweldig zijn. Je bent nu echt heel dicht bij de eredivisie en dat is toch wel bijzonder voor de nummer zeven van de competitie. Dan ben je niet de grote favoriet, maar als dan De Graafschap meteen wordt uitgeschakeld en Emmen eruit ligt, voel je meer kansen."

"Het zou heel mooi zijn voor Nijmegen als het lukt, na zoveel jaar eerste divisie. Want niemand zit te wachten op Jong Utrecht en TOP Oss. De fans kunnen daar weer naar wedstrijden tegen Ajax, Feyenoord en Vitesse. Dat spreekt veel meer aan", weet Thijssen.

Derby terug

"In dit elftal valt Jordy Bruijn op met zijn traptechniek en steekpasses. En de aanvallers Okita en Janga zijn gevaarlijk. Als ze promoveren, moet er wel wat gebeuren, want je bent niet voor niets zevende geworden in de eerste divisie. Dus er zullen heel wat spelers bij moeten komen, maar Ted van Leeuwen heeft een goed netwerk. Prachtig als de derby NEC-Vitesse weer terugkomt na zoveel jaar ellende", aldus de oud-voetballer.

Sije Visser ziet enorm uit naar de finale. "Ja, na een seizoen gemopper, geklaag en ach en wee gloort nu opeens de eredivisie. Ik heb zelf ook een paar keer nacompetitie gespeeld. Dat levert altijd verrassingen op. Ik had bij Almere-uit niet verwacht dat het 0-4 zou worden. Winnen van Roda wel, want die club ligt ons meestal wel. Maar het is boven verwachting dat je nu de finale mag spelen."

Sije Visser Foto: Omroep Gelderland

"Ik heb me dit seizoen geërgerd, want de zevende plek was niet de bedoeling. Maar zo eindigde Emmen ook een paar jaar geleden, toen ze promoveerden. Dus het kan, dat is ook de charme van de nacompetitie. Ik schat de kansen nu op fifty-fifty. Ik heb NAC hier gezien een paar weken geleden en ik vind niet dat zij een betere ploeg hebben."

Genoegdoening

"Ze hebben het thuisvoordeel met ook 2.500 man, maar dat is alleen maar een extra motivatie. Het lijkt mij heerlijk om daar te spelen. En als NEC wint, vereffenen we nog wat rekeningen die openstaan. Van de bekerfinale, maar ook van de degradatie in 2017. Toen hadden we daar met 3-0 of 4-0 moeten winnen, maar verloren we met 1-0 en werd het hier 1-4."